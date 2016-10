Gideon Knight/ Wildlife Photographer of the Year 2016

"The Moon and the crow", Gideon Knight, Großbritannien



Nicht mal volljährig ist der Fotograf dieses Fotos. Der 16-jährige Gideon Knight gewinnt den Hauptpreis im Nachwuchswettbewerb des Wildlife Photographer oft the Year. Sein Gewinnerfoto zeigt eine Krähe in einem Park in London. An sich kein ungewöhnlicher Anblick, doch das Spiel mit Licht und Schatten macht dieses Bild besonders und damit auszeichnungswürdig.