"Wildlife Photographer oft the Year": Affe macht blau

Michael Patrick O¿Neill/ Wildlife Photographer of the Year 2018



"Night flight", Michael Patrick O'Neill, USA Hier zu sehen: Der Gewinner in der Kategorie "Under Water". O’Neill fotografierte bei einem nächtlichen Tauchgang weit vor der Küste von Palm Beach in Florida einen Fliegenden Fisch. Auf der Flucht vor Fressfeinden schnellen diese Tiere aus dem Wasser und können mit ihren Flossen mehrere hundert Meter weit fliegen. O'Neill fotografierte sein etwa 13 Zentimeter großes Exemplar in einem ruhigen Moment bei Nacht.