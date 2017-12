Wildlife Photography: Die schrägsten Tierfotos des Jahres

Getty Images/ Barcroft Media/ Tibor Kercz

In Anlehnung an den Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" wird jedes Jahr auch der Comedy Wildlife-Award vergeben. Die Jury, in der auch Profifotografen Mitglied sind, hat auch diese Aufnahme junger Eulen ausgewählt. "Help"(Hilfe) hat der Fotograf Tibor Kercz sie genannt. Dafür bekam der Ungar den Amazing Internet Portfolio Prize.