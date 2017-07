Die ersten sieben Tage in Wimbledon brachten eine gute Nachricht aus deutscher Sicht: Alexander Zverev wird zum ersten Mal in seiner Laufbahn noch dabei sein, wenn die zweite Turnierwoche startet. Der 20-Jährige trifft nach dem Dreisatzsieg gegen den Österreicher Sebastian Ofner nun im Achtelfinale auf den kanadischen Vorjahresfinalisten Milos Raonic.

Beste Laune bei brillantem Wetter. Nahezu durchgehend Sonne und Temperaturen von bis zu 30 Grad sorgten bei den Besuchern im All England Lawn Tennis and Croquet Club für gute Stimmung. Der gefürchtete Regen war bisher die Ausnahme.

Dort war am ersten Turniertag auch Kate, die Duchess of Cambridge, zu Gast.

AFP

Sein Auftreten war bislang die Sensation des Turniers: In der Weltrangliste ist der Österreicher Sebastian Ofner nicht in den Top 200. Durch Siege in der Qualifikation konnte er sich überhaupt erst für das Hauptfeld qualifizieren. Dort schockte er in Runde zwei die Nummer achtzehn der Welt, John Sock, bevor gegen Alexander Zverev Schluss war.