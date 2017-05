Wissenschaftsbilder des Monats: Stinkende Schönheit

Spacex/ Planet Pix via ZUMA Wire/ dpa

Am 1. Mai startete eine "Falcon 9"-Rakete des Weltraumunternehmens SpaceX vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. An Bord befand sich ein Spionagesatellit des Militärnachrichtendienstes National Reconnaissance Office (NRO). Es war das erste Mal, dass die private Firma derartige Fracht transportiert.