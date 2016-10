Bongarts/Getty Images

Deutschland - Tschechien 3:0 Ohne Mühe fertigte die deutsche Nationalmannschaft Tschechien ab. Am Ende hieß es hochverdient 3:0, weil Thomas Müller und Co. sowohl offensiv als auch defensiv überzeugten und einen überforderten Gegner über weite Strecken an die Wand spielten. Entscheidend dafür war, dass die DFB-Elf den Plan von Joachim Löw perfekt umsetzte.