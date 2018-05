Bilder aus der Wissenschaft: Rasputin hat Krebs

DPA

Rasputin leidet an Krebs. Der 28-jährige Wallach wird deshalb in einer hessischen Pferdeklinik bestrahlt. Es ist die einzige Einrichtung dieser Art in Deutschland. Mit einem Kran wird das 480-Kilo-Pferd nach der Behandlung in eine Aufwachbox gehievt. Die Therapie ist für die meisten Tiere die letzte Hoffnung. Für Kleintiere kostet eine Behandlung bis zu 2000 Euro, bei Pferden bis zu 4000 Euro.