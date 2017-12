Training gegen Erkältungen So stärken Sie Ihre Abwehrkräfte

Zwei bis vier Mal pro Jahr erwischt einen Erwachsenen hierzulande ein Erkältungsvirus. Kinder sind sogar noch häufiger von Schnupfen und Husten betroffen. "Einen hundertprozentigen Schutz gegen Infekte gibt es also nicht", sagt Karsten Krüger, Sportwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Immunologie und Bewegung an der Leibniz Universität Hannover. Dennoch könne man selbst einiges zur Vorbeugung gegen Erkältungskrankheiten tun, so Krüger.

Zunächst helfe es, sich klarzumachen, in wie vielen unterschiedlichen Lebensbereichen man Vorkehrungen gegen Ansteckung treffen oder die Abwehr aktiv stärken kann. Ob Händewaschen oder Wohnung lüften, gesundes Essen oder starkes Nervenkostüm, es gibt eine Menge unterschiedlicher Möglichkeiten, unser Leben mehr auf den Schutz gegen Viren und Bakterien auszurichten.

"Wir wissen heute beispielsweise, dass Sport und regelmäßige Bewegung das Immunsystem kräftigen und so eine Rolle bei der Erkältungsprophylaxe spielen", sagt Krüger. Auch bestimmte Ernährungsgewohnheiten haben nachweislich schützende Wirkung.





Zusammen mit dem Team von SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE hat Krüger ein "Training für eine starke Abwehr" entwickelt. Über einen Zeitraum von acht Wochen bekommen Sie hier jede Woche eine kleine Übung zur Verfügung gestellt, mit der Sie ganz praktisch in verschiedenen Lebensbereichen Kleinigkeiten verändern können, die Ihr Erkältungsrisiko in den nächsten Wochen und Monaten senken.

In den Aufgaben, die jeweils freitags per Mail verschickt werden, geht es übrigens nicht darum, sich ab jetzt mit Eiswasserbädern abzuhärten oder strikt Rohkost zu essen. Viel mehr setzt das Training den Fokus auf kleine, machbare Veränderungen im Alltag. Wenn Sie nur ein oder zwei dieser Übungen für sich übernehmen, können Sie Ihre Abwehr damit bereits nachhaltig stärken.

Spazieren gehen, bewusster schlemmen , es sich unter dicken Decken gemütlich machen

In der ersten Ausgabe geht es unter anderem um frische Luft: Nur eine Viertelstunde Spazierengehen pro Tag, bei Wind und Wetter, stärkt das Immunsystem und die Atemwege.

In der zweiten Woche widmen wir uns dem Essen, wobei es nicht um knallharten Verzicht geht. Je nach Gemütslage kann man sich für die Tipps für Schlemmer oder für Ernährungsbewusste entscheiden.

Dass auch das richtige Raumklima dazu beiträgt, sich gegen Erkältungen zu wappnen, ist klar. Zu Hause im Pullover herumzulaufen oder unter dicken Decken zu schlafen, ist besser als sich wie im Sommer in T-Shirt und Flip-Flops zu bewegen und dafür die Räume zu überheizen. Deshalb folgt in Woche drei eine Checkliste für die eigenen vier Wände: Ist die Luftfeuchtigkeit hoch genug? Sind die Räume angenehm warm oder überheizt? Und lüften Sie zweimal täglich?

Wer ständig gestresst ist und das Gefühl hat, dass die Abwehrkräfte leiden, erhält in einer weiteren Ausgabe zwei praxisnahe Übungen. Eine davon: Wann immer Sie in den nächsten Tagen in einer Schlange stehen oder warten müssen, konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung und versuchen Sie, Ihren Atem bis in die Beine und Füße strömen zu lassen. Machen Sie das fünf oder sechs Atemzüge lang.

