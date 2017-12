Acht-Wochen-Training Abwehrkräfte stärken

Ein stets überheiztes Wohnzimmer. Wenig Bewegung an der frischen Luft. Viel fettes Essen und Süßes in der Adventszeit. Es sind sehr unterschiedliche Faktoren, die in der kalten Jahreszeit dazu führen, dass die Abwehrkräfte leiden. Darum lohnt es sich, sich darüber bewusst zu werden, welche ungünstigen Winter-Gewohnheiten dazu beitragen, dass wir anfälliger für Infekte werden.





Hatschi

So bleiben Sie gesund

Was man über Viren und Bakterien wissen muss





So bleiben Sie gesund Was man über Viren und Bakterien wissen muss Inhalt

SPIEGEL WISSEN im Abo

"Es gibt mehrere Bereiche, in denen wir aktiv ansetzen können, um uns besser vor Infekten zu schützen", sagt der Sportwissenschaftler Karsten Krüger von der Leibniz Universität Hannover, der sich in einem aktuellen Buch - "Der stille Feind in meinem Körper" - unter anderem mit dem Thema Entzündungen und Immunsystem beschäftigt.

Neben allgemeinen Schutzmaßnahmen wie gewissenhaftem Händewaschen können wir etwa auch mit Essgewohnheiten und einem Plus an Bewegung dazu beitragen, das Immunsystem zu kräftigen, so Krüger.

ANZEIGE Karsten Krüger:

Der stille Feind in meinem Körper Wie chronische Entzündungen uns krank machen und was wir dagegen tun können Scorpio; 144 Seiten; 17,99 Euro

Zusammen mit der SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE hat Krüger ein achtwöchiges Training entwickelt, mit dem Sie in kleinen Schritten lernen können, mehr für den Schutz gegen Erkältungen zu tun. Mit konkreten Übungen, Aufgaben und Anregungen bekommen Sie die Gelegenheit, Ihre Infektabwehr in den nächsten Wochen zu stärken und die Risiken für eine Ansteckung zu minimieren.

Wenn Sie sich registrieren, erhalten Sie ab dem 15.12.2017 jede Woche eine kurze, konkrete Aufgabe für einen effektiven Schutz gegen Erkältungserreger.