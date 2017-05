Tödliche HI-Viren Was wurde aus Aids?

Die Recherche-Serie

Vor einem Vierteljahrhundert wurde Earvin "Magic" Johnson für todgeweiht erklärt. Heute steht er mitten im Leben. Im Februar hat der frühere Basketball-Superstar das sportliche Kommando bei seinen Los Angeles Lakers übernommen, er will das ins Mittelmaß abgerutschte Team wieder ganz nach oben führen.

Parallel betreibt Johnson Kinos und ein Filmstudio, er ist Mitbesitzer eines Profifußballvereins, tingelt durch Talkshows, und nebenbei engagiert sich der 57-Jährige für die Olympia-Bewerbung von L.A. Wenn es klappt, wird die kalifornische Metropole im Juli und August 2024 die Sommerspiele veranstalten. Und nichts deutet darauf hin, dass Magic Johnson dieses Ereignis nicht erleben wird. Trotz HIV.

Als Magic Johnson am 7. November 1991 in der Pressekonferenz der Lakers bekannt gibt, dass er sich mit dem Aids-Virus infiziert hat, brechen selbst hartgesottene Journalisten in Tränen aus. Ein anderer Reporter fragt den Star, wie viele Wochen er noch habe.

Binnen Kürze geht die Nachricht um die Welt, bei den Aids-Hotlines ist kein Durchkommen mehr, in Tausenden US-Drogeriemärkten sind die Kondome schlagartig ausverkauft. Und im New Yorker Madison Square Garden legen zwei Profibasketballteams zusammen mit ihren 19.000 Zuschauern eine Gedenkminute für Johnson ein. Dabei ist der noch gar nicht tot.

