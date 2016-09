Hygiene: US-Behörde warnt vor Schadstoffen in antibakterieller Seife

Bakterien sind überall. Regelmäßiges Händewaschen schützt Menschen davor, dass die mitunter gefährlichen Mikroben in den Körper gelangen. Mancher greift dabei auch zu einer antibakteriellen Seife. Die Hoffnung ist, dass Bakterien so besonders erfolgreich bekämpft werden. Mitunter ist jedoch das Gegenteil der Fall.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA warnt nun ausdrücklich vor der Verwendung antibakterieller Seife. Die Hersteller der Seifen müssen künftig auf 19 antibakteriell wirkende Inhaltsstoffe wie Triclosan und Triclocarban verzichten, wie die FDA mitteilte.

Resistenzbildung und Einfluss auf den Hormonhaushalt

"Konsumenten glauben, dass antibakterielle Seife die Verbreitung von Keimen besser verhindert", erklärte FDA-Abteilungsleiterin Janet Woodcock. "Wir haben aber keinen wissenschaftlichen Beleg dafür gefunden, dass sie besser sind als herkömmliche Seife und Wasser."

Eine Untersuchung koreanischer Forscher hatte etwa gezeigt, dass herkömmliche Seife genauso gut wirkt wie antibakterielle. Gleichzeitig deuten laut FDA einige Studien darauf hin, dass antibakterielle Seifen langfristig sogar der Gesundheit schaden könnten.

Die kritisierten Wirkstoffe könnten Resistenzen bei Bakterien hervorrufen und seien wegen ihrer hormonellen Wirkung umstritten, schreibt die FDA in einer Pressemitteilung. Tierversuche hatten etwa gezeigt, dass Triclosan die Muskelfunktion beeinträchtigen kann.

Verwendung in EU weiterhin erlaubt

Der antibakterielle Wirkstoff Triclosan wird in Flüssigseife genutzt, man findet ihn aber auch in Zahnpasta, Matratzen, Textilien und Müllbeuteln. Triclocarban wird in festen Seifen verwendet.

In der EU ist Triclosan seit Kurzem in Produkten wie Cremes oder Lotionen verboten, die großflächig auf der Haut aufgetragen werden und dort verbleiben. Die Verwendung in Seifen, Duschgel, Deo oder Zahnpasta ist aber weiterhin erlaubt. Die Verbraucherzentralen empfehlen aber, Produkte mit der Substanz zu vermeiden. Viele Anbieter verzichteten inzwischen auf Triclosan.

Die Hersteller in den USA haben nach dem jüngsten FDA-Erlass nun ein Jahr Zeit, das Verbot umzusetzen. Nach Angaben von Theresa Michele, die bei der FDA für Körperpflegeprodukte zuständig ist, ist in den meisten festen und flüssigen Seifen bislang mindestens einer der verbotenen Stoffe enthalten. Händedesinfektionsmittel, die etwa in Krankenhäusern oder Arztpraxen benutzt werden, sind von dem Verbot nicht betroffen.