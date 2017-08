Badeunfall in Australien Schüler von rätselhaften Meerestierchen angegriffen

Nach einem Football-Match wollte der 16-jährige Sam seinen Beinen etwas Entspannung gönnen. Und weil im australischen Melbourne das Meer nicht weit ist, verbrachte er etwa eine halbe Stunde im Wasser. Dabei stand er auch eine Weile still im Meer.

Als Sam das Wasser wieder verließ, waren seine Füße und Unterschenkel von kleinen Bissen übersät. Aus Hunderten von Wunden, die jeweils nicht größer als ein Nadelstich waren, strömte Blut. Der Jugendliche machte sich erst einmal auf den Heimweg - seine Eltern brachten ihn umgehend in die Notaufnahme. Dort konnten die Ärzte erst nach mehreren Stunden die Blutungen stillen.

Flohkrebse, Quallenlarven - auf jeden Fall ungewöhnlich

Was für Tiere Sam angegriffen haben, ist noch ein Rätsel. Es könnten Flohkrebse gewesen sein, vermutet Jeff Weir vom australischen Delfin-Forschungszentrum in Hastings. Normalerweise ernähren sich die winzigen Krebstiere von abgestorbenen Pflanzen oder Aas. Weir wurde im Jahr 1978 bei einem Tauchgang gebissen, als die Flohkrebse in seinen Anzug gelangten.

Ein Parasiten-Experte von der University of Queensland, Thomas Cribb, sagt allerdings, es sei extrem ungewöhnlich, dass Flohkrebse solche Blutungen verursachten. So etwas sei ihm noch nie begegnet.

Ein anderer Experte, Michael Brown, vermutete im Fernsehsender Channel Seven, dass der Schüler Opfer von Quallenlarven geworden sein könnte. Allerdings schränkte auch er ein: "Ich mache das seit 20 Jahren - und so etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist ein Rätsel für mich."

Sams Vater will zur Lösung des Rätsels beitragen. Er fischte eine Nacht nach dem Angriff einige kleine Tierchen an der Stelle aus dem Wasser und filmte, wie sie Fleischreste vertilgen. "Die kleinen Dinger lieben Fleisch, so viel ist klar", kommentierte er seine Aufnahme.

Sam war am Montag noch im Krankhaus.