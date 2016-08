Bayer-Keeper: Warum hatte Bernd Leno Gedächtnislücken?

Es war die 21. Spielminute, als der Gladbacher Spieler Oscar Wendt im Strafraum ausholte. Mit voller Wucht trat der gegen den Ball, doch der Leverkusener Keeper Bernd Leno warf sich in die Flugbahn. Nach rund zwei Metern stoppte er das Leder. Allerdings nicht mit Händen, Armen oder Füßen - der Ball knallte ihm am vergangenen Samstag direkt ins Gesicht.

Für einen Moment blieb Leno liegen, rappelte sich dann aber wieder auf und spielte bis zum Ende. Wie angeschlagen er wirklich war, zeigte sich erst nach dem Abpfiff bei einem Gespräch mit der "Bild": "Ich kann mich nicht erinnern, was zwischen der 21. und der 35. Minute passiert ist", sagte der Nationaltorhüter.

Was hatte Bernd Leno?

Seine Beschwerden sprechen für ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma, besser bekannt als Gehirnerschütterung. Die Betroffenen können - anders als Leno - auch für kurze Zeit das Bewusstsein verlieren, daneben sind Erinnerungslücken typisch. Zu den weiteren häufigen Beschwerden zählen Kopf- und Nackenschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen sowie Kreislaufbeschwerden.

Je nachdem, welche Hirnregion wie stark getroffen wurde, kann sich eine Gehirnerschütterung aber auch ganz anders äußern. Möglich ist zum Beispiel, dass es zu Konzentrationsschwierigkeiten oder Schlafschwierigkeiten kommt. Daneben kann sich auch die Persönlichkeit für kurze Zeit verändern, sodass die Betroffenen zum Beispiel plötzlich depressiv, labil oder auch aufgekratzt sind.

Wie häufig kommt es zu Gehirnerschütterungen?

Bei Kontakt-Sportarten machen Gehirnerschütterungen dem Bundesinstitut für Sportwissenschaften (BISP) zufolge 5 bis 15 Prozent aller erlittenen Verletzungen aus.

Viele erinnern sich vor allem an den Fußballer Christoph Kramer, der nach einem Zusammenprall mit dem Argentinier Ezequiel Garay beim WM-Endspiel 2014 den Unparteiischen fragte: "Schiedsrichter, ist das das Finale?" Dieser dachte erst an einen Scherz - erkannte dann aber den Ernst der Lage, Kramer wurde ausgewechselt.

Insgesamt werden jedes Jahr in Deutschland etwa 40.000 bis 120.000 Gehirnerschütterungen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser behandelt. Hinzu kommt vermutlich eine hohe Dunkelziffer.

Was passiert bei einer Gehirnerschütterung im Kopf?

Das Gehirn schwimmt in einer Flüssigkeit, die in der Regel verhindert, dass es gegen den Schädel prallt. Dieser Schutz hat jedoch seine Grenzen: Wird der Kopf stark beschleunigt oder stark abgebremst, kann es trotzdem passieren, dass das Hirn stark geschüttelt wird oder gegen den Schädel knallt.

Eine Gehirnerschütterung ist die leichte Form eines solchen Schädel-Hirn-Traumas. Die Schäden sind in der Regel noch so leicht, dass sie nicht auf Röntgenbildern zu sehen sind. Bemerkbar macht sie sich stattdessen etwa durch Schwierigkeiten beim Denken.

imago/ Science Photo Library Vernetzte Nervenzelle

Jede Nervenzelle im Gehirn besitzt um die tausend Quervernetzungen zu ihren Nachbarzellen. Diese können durch die Kraft bei einem Aufschlag abreißen. "Die eingegebenen oder vorhandenen Informationen können nicht oder nur verlangsamt verarbeitet werden", heißt es in Handlungsempfehlungen des BISP für leichte Schädel-Hirn-Traumata.

"Vereinfacht führt die Gehirnerschütterung in dem normalerweise geordneten Wirrwarr von Nervenzellen und elektrischen Leitungen zu einem kleineren oder größeren Kurzschluss." Dies erkläre je nach betroffenem Areal die Vielfalt möglicher Folgen einer Gehirnerschütterung - von Koordinations-Problemen über Hör-, Seh- und Verhaltensschwierigkeiten bis hin zu Wahrnehmungsstörungen.

Wie lassen sich die Folgen behandeln?

Vor allem innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Verletzung könnten sich die Nervenstrukturen deutlich verändern, warnt das BISP. Das Gehirn schafft es in der Regel selbst, seine Nervenverbindungen wieder aufzubauen oder sich neue Kommunikationswege zu suchen. Bis es soweit ist, dauert es laut BISP aber mindestens sechs bis sieben Tage.

Im Gegensatz zu Kramer hat Leno das Spiel nach dem Vorfall noch beendet. Ist das nicht gefährlich?

Leno wurde direkt nach dem Vorfall ärztlich betreut. Der "Bild" berichtete der zuständige Orthopäde, der Torhüter habe Fragen - etwa dazu, wo er ist - alle richtig beantworten können und sei nicht bewusstlos gewesen. Aus diesem Grund habe er weiterspielen können. Anschließende Tests zeigten dem Artikel zufolge zudem, dass sein Nervensystem abgesehen von den Erinnerungslücken gesund sei.

Das BISP schreibt allerdings, Sportler sollten bei den Anzeichen einer Gehirnerschütterung grundsätzlich sofort vom Platz genommen werden. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen braucht das Gehirn Ruhe, um sich erholen zu können. Am besten sei, sich direkt nach dem Vorfall in einem abgedunkelten Raum hinzulegen, rät das BISP in seinen Handlungsempfehlungen für Sportler. In den ersten ein bis drei Tagen sollte zudem auf äußere Reize wie Musik und Fernsehen verzichtet werden.

Hinzu kommt, dass direkt nach einer Gehirnerschütterung das Risiko für eine weitere Gehirnerschütterung deutlich erhöht ist. "Dann könnten die Reparationsvorgänge völlig aus dem Ruder laufen", schreibt das BISP. Es kommt zu einem sogenannten "Second impact Syndrome". Der Eishockeyspieler Stefan Ustorf musste aufgrund eines solchen Schädel-Hirn-Traumas 2013 seine Karriere beenden.

Wie gut sind die Heilungsaussichten?

Bei Ruhe sind sie sehr gut. Bei 85 Prozent der Betroffenen verschwinden die Beschwerden laut BISP nach maximal einer Woche, bei 97 Prozent ist nach einem Monat alles wie vorher. In seltenen Fällen kann es zu einem chronisches posttrauamtisches Syndrom kommen. Dann halten die Beschwerden wie drückender Kopfschmerz oder depressive Verstimmungen noch über Monate an.