Mythos oder Medizin Verursacht Sitzen auf kaltem Boden eine Blasenentzündung?

Was oben reinläuft, muss unten wieder raus. Das gilt auch für den Körper. Zuständig sind dort die Nieren. 60 Mal am Tag filtern sie das gesamte Blut, eliminieren Giftstoffe, sortieren Abfälle der Körperzellen aus und entsorgen überschüssiges Wasser. Über die Blase und die Harnröhre finden die Stoffe den Weg nach draußen. Im Unterschied zum Darm bleibt das System dabei absolut keimfrei. Das kann allerdings auch zum Problem werden.

Dringen Bakterien von außen in die Harnröhre ein und kriechen zur Blase hinauf, entsteht eine schmerzhafte Entzündung. Jeder Toilettengang wird dann zur Tortur und endet oft mit nur wenigen Tröpfchen in der Kloschüssel. Frauen sind besonders häufig von einer Blasenentzündung betroffen. Jede zweite klagt mindestens einmal in ihrem Leben über die Beschwerden.

In den Siebziger- und Achtzigerjahren verleitete Forscher das zu einer Vermutung: Typisch weibliche Kleidungsstücke, Röcke, dünne Strumpfhosen und knappe Unterwäsche, könnten das Risiko für eine Blasenentzündung erhöhen. Indem der Unterleib auskühle, werde er anfälliger für Infektion, so die Theorie.

Kalte Füße, entzündete Blase

Als eine der ersten untersuchte Betsy Foxman von der University of Michigan 1985 den Zusammenhang zwischen luftiger Kleidung und Harnwegsinfekten - konnte ihn allerdings nicht bestätigen. Sieben Jahre später fanden Forscher dann aber doch Hinweise darauf, dass Kälte Harnwegsinfekte begünstigt. In ihrem Experiment hielten 29 Frauen ihre Füße eine halbe Stunde in kaltes Wasser. Alle Testerinnen hatten in den zwölf Monaten vor dem Versuch bereits mindestens drei Blasenentzündungen gehabt. Nach dem Fußbad entwickelten fünf die Erkrankung erneut.

Obwohl die Untersuchung klein und damit nicht so aussagekräftig ist, raten Experten empfindlichen Frauen bis heute, sich vorsichtshalber vor Kälte zu schützen. "Wer anfällig ist, sollte seine Füße warmhalten und sich auch nicht zu lange auf kalte Böden setzen. Kälte schwächt das Immunsystem und erhöht das Risiko für Entzündungen", sagt Urologin Daniela Schultz-Lampel vom Kontinenzzentrum Südwest im Schwarzwald-Baar Klinikum. Unempfindliche Menschen müssen sich allerdings nicht unnötig verrückt machen. Denn Kälte allein kann keine Blasenentzündung verursachen.

Sex als Spielverderber

Grundvoraussetzung für eine Infektion ist, dass Keime in die Harnwege vordringen. Meist handelt es sich dabei um sogenannte uropathogene E. coli (UPEC), die Spezialfähigkeiten für das Überleben in der Blase entwickelt haben. Bei Frauen haben sie es deutlich leichter, was auch erklärt, warum diese häufiger erkranken: Während die Keime beim Mann eine 20 bis 25 Zentimeter lange Harnröhre hinaufklettern müssen, bevor sie die Blase erreichen, beträgt der Weg bei Frauen gerade mal vier Zentimeter.

"Meistens stammen die Erreger aus dem Darm der Patientinnen", sagt Schultz-Lampel. Die Strecke zwischen After und Harnröhre überwinden die Keime mithilfe mechanischer Kräfte. So wird die schönste Nebensache der Welt zu einem der größten Risikofaktor für Blasenentzündungen: Sex. Nicht ohne Grund ist die Erkrankung auch als Flitterwochenkrankheit ("Honeymoon Disease") bekannt. Auch sind Harnwegsinfekte unter Nonnen deutlich seltener als bei der Durchschnittsfrau.

Im Jahr 2000 verglichen Forscher die sexuelle Aktivität von knapp 500 Frauen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren:

Wer im vorangegangenen Monat durchschnittlich mehr als zwei Mal in der Woche Sex hatte, hatte ein zehnfach erhöhtes Risiko für eine Blasenentzündung.

Bei ein bis zwei Mal Sex in der Woche lag die Wahrscheinlichkeit sechs Mal höher als ohne Geschlechtsverkehr.

Laut der Untersuchung kann zudem ein neuer Partner ein Risiko darstellen: Bei Frauen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate ihren Partner gewechselt hatten, verdoppelte sich das Risiko einer Blasenentzündung.

Eine wichtige Rolle spielen aber auch die Veranlagung und der Hormonhaushalt. So erkranken manche Frauen, obwohl sie selten Sex haben - und umgekehrt. "Bei einigen ist die Blase nach den Wechseljahren schlechter durchblutet, die Schleimhäute sind dadurch trockener und anfälliger für Infektionen", sagt Schultz-Lampel. Auch der Abstand zwischen Harnröhre und After variiere von Frau zu Frau. Anfälliger ist zudem, wer schon mal eine Blasenentzündung hatte, besonders, wenn diese vor den 15. Geburtstag fiel.

Zu viel Trinken ist auch nicht gut

Vorbeugen kann man dennoch. Die Tabelle zeigt, welche Präparate sich eignen. Zudem gibt es zahlreiche Hausmittel, die jedoch nicht alle empfehlenswert sind. So wird oft dazu geraten, viel zu trinken. Das ist auch richtig, übertreiben sollte man es aber nicht. Die Behandlungsleitlinie für Blasenentzündungen empfiehlt circa 1,5 Liter am Tag und warnt: Wer es mit dem Durchspülen übertreibt, verdünnt Substanzen im Urin, die das Wachstum von Bakterien hemmen.

Medikamente gegen häufig wiederkehrende Blasenentzündungen Grad Medikament/Wirkstoff Anmerkung B Immunprophylaktikum "UroVaxom" (OM-89) Verschreibungspflichtig. Soll in Form von Tabletten über drei Monate genommen werden. B Antibiotika Verschreibungspflichtig. Die Gabe soll über drei bis sechs Monate erfolgen, jedoch nur, wenn nicht-antibiotische Mittel versagt haben und der Leidensdruck hoch ist. C Immunprophylaktikum "StroVac" (vormals "Solco-Urovac") Verschreibungspflichtig. Drei Injektionen in wöchentlichen Abständen. C D-Mannose In der Regel rezeptfrei. Der Zucker wird üblicherweise in einem Glas Wasser aufgelöst und getrunken. C Pflanzliche Arzneien, etwa Präparate aus Bärentraubenblättern, Kapuzinerkressekraut, Meerrettichwurzel In der Regel rezeptfrei. Bärentraubenblätter dürfen maximal einen Monat eingenommen werden. Für Frauen vor der Menopause laut Behandlungsleitlinie, Stand April 2017. Empfehlungsgrad A = sollen Patientinnen machen (in diese Kategorie fällt bei Blasenentzündung keins der Mittel), B = sollten Patientinnen machen, C = können Patientinnen machen. Besprechen Sie die Behandlung mit Ihrem Arzt.

Ganz sparen können sich Patienten laut einer Übersichtsstudie der renommierten Cochrane Collaboration Cranberry-Saft und -Kapseln. Ebenfalls nicht belegt ist, dass ein Toilettengang nach dem Sex schützt. Hier kann man es aber auf einen Versuch ankommen lassen. "Ich empfehle ihn den anfälligen Patientinnen", erklärt Schultz-Lampel. "Es scheint plausibel, dass Wasserlassen Bakterien aus der Harnröhre spült und es gibt keine Risiken, außer dass sich das Kuscheln verschiebt."

FAZIT: Verursacht wird eine Blasenentzündung nicht durch Kälte, sondern durch Bakterien. Wer anfällig ist, sollte sich trotzdem vorsichtshalber nicht auf kalte Böden setzen, um das Immunsystem zu schonen. Alle anderen dürfen das Frühlingspicknick entspannt genießen.