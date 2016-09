Zulassung Regierung erwägt strengere Regeln für Heilpraktiker

Die Bundesregierung erwägt, die Zulassung für Heilpraktiker zu erschweren. Grund dafür sind jüngste Todesfälle nach alternativen Krebsbehandlungen. Diese nehme die Regierung zum Anlass, die Angelegenheit kritisch zu prüfen, schrieb Gesundheitsstaatssekretärin Annette Widmann-Mauz (CDU) in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen.

Die Regierung habe Verständnis für Forderungen nach einer grundlegenden Reform des Heilpraktikerrechts und einer Anpassung an die Standards anderer heilberuflicher Regelungen, so Widmann-Mauz. Forderungen nach einer Abschaffung des Heilpraktikerberufs macht sich die Regierung nicht zu eigen.

Es gebe in Deutschland viele Menschen, "die über eine Behandlung beim Heilpraktiker Gutes berichten und sich für diesen Beruf einsetzen", heißt es in dem Dokument. Ihre Prüfungen seien auch nicht abgeschlossen, betonte Widmann-Mauz. Die Antwort lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor, die Zeitung "Die Welt" hatte als erstes darüber berichtet.

Vorwurf: Fahrlässige Tötung durch Unterlassung

Auslöser der aktuellen Debatte ist der Tod mehrerer Patienten nach einer Behandlung in einem alternativen Krebszentrum am Niederrhein. Ein Heilpraktiker hatte sie mit einem nicht als Medikament zugelassenen Stoff behandelt, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Seit Juli muss sich ein Heilpraktiker zudem vor dem Amtsgericht Kehlheim wegen des Vorwurfs fahrlässiger Tötung durch Unterlassung verantworten. Er hatte eine Krebspatientin mit Pendel und Homöopathie behandelt. Auch früher gab es immer wieder Berichte über ähnliche Fälle.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Kordula Schulz-Asche, sagte der "Welt", die Antwort der Bundesregierung lege offen, dass es "erhebliche Lücken in der Regulierung des Heilpraktikerberufs" gebe. Es gebe viele gute Heilpraktiker, doch müssten etwa Melde- und Dokumentationsverpflichtungen durchgesetzt werden.

Keine detaillierten Anforderungen an die Ausbildung

Um praktizieren zu können, brauchen Heilpraktiker zwar eine Erlaubnis, für die sie einen Multiple-Choice-Test und eine mündliche Prüfung beim Amtsarzt bestehen müssen. Dabei geht es jedoch lediglich darum, medizinische Grundlagen und Kenntnisse über die Grenzen ihres Könnens und Handelns nachzuweisen.

Daneben sind für eine Heilpraktikererlaubnis lediglich ein Hauptschulabschluss, ein amtliches Führungszeugnis und eine ärztliche Bescheinigung notwendig, die besagt, dass man für den Beruf gesundheitlich geeignet ist. Zuständig für die Prüfung und Überwachung sind die Länder.

Detaillierte Anforderungen an die Ausbildung von Heilpraktikern sieht das Bundesrecht bislang nicht vor. Es gibt aber eine freiwillige Berufsordnung mit weiteren Verpflichtungen und Beschränkungen. Laut Gesetz sind Heilpraktiker zudem wie Ärzte und andere Heilberufler dazu verpflichtet, ihren Beruf mit Sorgfalt auszuüben.