Datenbank 2016 Wie viel Geld hat mein Arzt bekommen?

Mehr als 562 Millionen Euro ließen Pharmakonzerne im vergangenen Jahr Ärzten, Apothekern, Heilberuflern und medizinischen Institutionen zukommen. Ein Teil davon lässt sich bis ins Detail nachvollziehen: Mehr als 16.500 Ärzte und Fachkreisangehörige haben zugestimmt, als Zahlungsempfänger namentlich genannt zu werden. Die Recherche von SPIEGEL ONLINE und "Correctiv" zeigt, wohin das Geld geflossen ist.

Sind an einer Adresse mehrere Personen oder Institutionen eingetragen, dann zeigt das Tooltip den Empfänger mit der höchsten Gesamtsumme. Über einen Link im Tooltip können Sie in der Datenbank alle weiteren Empfänger sowie eine Aufschlüsselung nach Kategorien einsehen.

Die Daten haben Rechercheure von SPIEGEL ONLINE und "Correctiv" aus mehreren Dutzend Listen zusammengetragen, die von den Pharmaunternehmen einzeln veröffentlicht wurden - darunter viele nicht computerlesbare PDF-Dateien mit teilweise schwieriger zuzuordnenden Angaben.

Wem und wofür wurde das Geld gezahlt?

Offengelegt wurden die Zahlungen an Ärzte, Apotheker und Angehörige medizinischer oder pharmazeutischer Heilberufe - zusammengefasst als "Angehörige der Fachkreise". Ärzte und Fachkreisangehörige haben Geld für Vorträge, Fortbildungen und Beratung erhalten, dazu gehört auch die Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten sowie Tagungs- und Teilnahmegebühren. Medizinische Institutionen bekamen zudem Geld für Sponsoring, Spenden und Stiftungen.

Welche Firmen haben ihre Daten preisgegeben?

Beim Transparenzkodex handelt es sich um eine Eigeninitiative des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (VfA) und des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie (FSA). Die teilnehmenden Unternehmen decken nach eigenen Angaben 75 Prozent des deutschen Pharmamarkts für verschreibungspflichtige Medikamente ab.

Wie transparent ist der Kodex wirklich?

Noch bietet er zu viele Schlupflöcher. So mussten zwar alle teilnehmenden Unternehmen ihre Zahlungen an Ärzte offenlegen. Die Namen der Mediziner aber nannten sie nur, wenn diese der Veröffentlichung zugestimmt hatten. Stimmten Ärzte nicht zu, wurden ihre Daten zusammengefasst und anonymisiert veröffentlicht. Im Vergleich zu den Veröffentlichungen von 2015 hat die Transparenz für die Zahlungen in 2016 sogar noch deutlich abgenommen.

Sind alle Zahlungen an Ärzte ein Problem?



Gleichzeitig kann die Gesellschaft mitunter Nutzen aus diesen Verbindungen ziehen, etwa wenn Ärzte Pharmafirmen bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe unterstützen und beraten. Ein Interessenkonflikt kann sich auf die Urteilskraft eines Mediziners auswirken, muss es aber nicht. Jede finanzielle Verbindung von Ärzten zur Industrie birgt die Gefahr, dass die Mediziner nicht mehr unvoreingenommen urteilen können. Werden Mediziner gefragt, ob die Zusammenarbeit einen Einfluss auf ihr professionelles Urteilsvermögen habe, antworten sie zwar meistens mit nein. Mehrere Studien konnten jedoch zeigen, wie die Verbindungen das professionelle Urteilsvermögen beeinflussen können.

Was bedeutet es, wenn mein Arzt in der Liste auftaucht - und was, wenn nicht?



Taucht ein Arzt nicht in der Datenbank auf, kann das entweder bedeuten, dass er kein Geld angenommen hat, oder dass er seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will. Ebenso können Geldgeber in der Auflistung für einen einzelnen Empfänger fehlen, weil nicht alle Unternehmen ihre Daten offenlegen.

Wer in der Liste auftaucht, hat Geld bekommen von mindestens einer Pharmafirma. Die Gesamtsumme entspricht nicht unbedingt dem tatsächlich erhaltenen Geld, weil ein Arzt der Veröffentlichung seiner Daten bei einer Firma zustimmen, es bei der anderen aber ablehnen kann. Taucht ein Arzt nicht in der Datenbank auf, kann das entweder bedeuten, dass er kein Geld angenommen hat, oder dass er seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will. Ebenso können Geldgeber in der Auflistung für einen einzelnen Empfänger fehlen, weil nicht alle Unternehmen ihre Daten offenlegen. Seit 2017 können sich Mediziner, die im zurückliegenden Jahr kein Geld von der Pharmaindustrie erhalten haben, beim Projekt 'Null-Euro-Ärzte' registrieren lassen. Diese Ärzte sind in der Datenbank von "Correctiv" und SPIEGEL ONLINE entsprechend gekennzeichnet.

Wie viele Personen haben der Veröffentlichung zugestimmt?

Rund 66.000 Mediziner erhielten den Daten zufolge Zahlungen von Pharmaunternehmen. Davon stimmten 25 Prozent der Veröffentlichung ihres Namens zu, immerhin rund 16.000 Mediziner. Wie im vergangenen Jahr erlauben die Daten somit einen Einblick in finanzielle Verbindungen von Ärzten und Industrie, den es in Deutschland so noch nie gab.