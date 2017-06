Ein rätselhafter Patient Härtefall

Als der Mann ins Tweesteden Krankenhaus im niederländischen Tilburg geht, steht ihm ein großer Eingriff bevor. Der 58-Jährige hat Darmkrebs und die rechte Hälfte seines Dickdarms muss entfernt werden. Er bekommt eine Vollnarkose in Kombination mit einer Rückenmarksanästhesie.

Der Eingriff verläuft problemlos. Scheinbar ohne Komplikationen wacht der Mann wieder auf und wird auf die chirurgische Station verlegt. Dort sagt er auf Nachfrage einer Krankenschwester, es gehe ihm gut und er habe keinerlei Probleme.

Er verschweigt allerdings, dass er seit der Operation eine schmerzhafte Erektion hat, die nicht wieder abklingt. Es ist ihm unangenehm, der Frau davon zu berichten und so hält er den Schmerz lieber aus. Ein Fehler, wie sich am folgenden Tag herausstellt.

Geschwollen und blutunterlaufen

Als er am nächsten Tag mit dem behandelnden Arzt spricht, erzählt er ihm endlich, dass er seit der Operation eine Erektion hat, ohne dass er sich stimuliert oder sexuell erregt ist. Der Arzt untersucht den Mann, dessen Penis stark geschwollen und in der Mitte des Schaftes leicht zusammengezogen ist wie bei einer Sanduhr.

Umgehend zieht der Mediziner einen Urologen zu Rate, der einen sogenannten Priapismus diagnostiziert. Darunter versteht man eine schmerzhafte Dauererektion, die ohne sexuelle Erregung über mehr als zwei Stunden lang anhält. Manchmal ist eine Verletzung schuld, öfter aber Medikamente, Drogen oder eine Narkose, und in fast jedem dritten Fall können Ärzte die Ursache nicht ausmachen. Bei neun von zehn Betroffenen bleibt die Erektion bestehen, weil der Blutabfluss aus den Venen nicht funktioniert. In diesen Fällen besteht die Gefahr, dass die Schwellkörper dauerhaft geschädigt werden.

Die Ärzte ziehen den Blasenkatheter und beenden die Schmerztherapie, die der Mann über den immer noch liegenden Zugang zum Rückenmarkskanal bekommt. Diese Maßnahmen helfen jedoch nicht, auch vier Stunden ist der Penis weiterhin geschwollen.

ANZEIGE Dr. Dennis Ballwieser und Dr. Heike Le Ker:

Ein rätselhafter Patient Die aufregende Suche nach der richtigen Diagnose - 55 wahre Geschichten. KiWi-Taschenbuch; 272 Seiten; 9,99 Euro.

Für die Urologen ist klar, dass sie jetzt eingreifen müssen. Ansonsten drohen dem Mann dauerhaft Erektionsstörungen. Schon jetzt ist seine Prognose schlecht, die Schwellung besteht bereits seit 48 Stunden. Die Ärzte führen durch die Eichel je eine Nadel in die beiden Schwellkörper ein, über die das Blut abfließen kann und die Gefäße gespült werden. Außerdem setzen sie lokal Medikamente ein, die zum einen die Blutgerinnung herabsetzen und zum anderen dafür sorgen, dass sich die Gefäße wieder zusammenziehen.

Nach dem Eingriff ist die Schwellung zwar zurückgegangen und der Penis wieder schlaff. Trotzdem beschreiben die Ärzte um den Chirurgen Bartholomeus Corten das Ergebnis im Fachblatt "BMJ Case Reports" als "mittelmäßig". Als das Penisgewebe des Mannes einen Tag später wieder anschwillt, ohne dass er sexuell erregt ist und die verabreichten Medikamente nicht sofort helfen, sind sich die Ärzte fast sicher, dass die Schwellkörper durch die zwei Tage lang anhaltende Erektion geschädigt wurden.

Penisimplantat oder Medikamente?

Damit behalten sie recht. Bei sexueller Stimulation bekommt der Mann keine Erektion mehr und kann keinen Geschlechtsverkehr mehr haben. In der urologischen Beratung wird mit ihm die Möglichkeit eines Implantates, umgangssprachlich auch Penisprothese genannt, diskutiert. Dabei werden Silikon-Implantate in die Schwellkörper eingesetzt, die mit einem Reservoir mit Kochsalzlösung im Unterbauch in Verbindung stehen. Über eine Pumpe im Hodensack, die über Schläuche mit dem Reservoir und den Implantaten verbunden ist, lassen sich die Schwellkörper füllen und der Penis wird steif. Zum Erschlaffen vollzieht sich dieser Vorgang rückwärts.

Der Patient versucht es jedoch zunächst mit Medikamenten. Diese helfen ihm so gut, dass er sich gegen Implantate entscheidet. Wie es dem Mann im weiteren Verlauf in Bezug auf den Darmtumor ergeht, berichten die Ärzte nicht.

"Über die Ursache für den Priapismus des Patienten können wir nur spekulieren", schreiben die Ärzte in ihrem Fallbericht. "Wahrscheinlich wurde er entweder durch die Vollnarkose oder die Rückenmarksanästhesie ausgelöst. (...) Wir verdächtigen Propofol, das zur Einleitung der Narkose und auch während der Operation eingesetzt wurde." Tatsächlich wurden in der Fachliteratur bereits einige Fälle von Priapismus in Zusammenhang mit dem Narkosemittel Propofol beschrieben. Ob es sich dabei auch um einen ursächlichen Zusammenhang handelt und wie der Entstehungsmechanismus aussehen könnte, ist allerdings unklar.

Die Autoren schreiben, dass der Fall des Mannes auch dazu geführt habe, die Aufmerksamkeit des Personals für das Thema zu schärfen. Wäre das Problem früher aufgefallen oder hätte der Mann sich schneller jemandem anvertraut, hätten die dauerhaften Erektionsstörungen möglicherweise verhindert werden können.