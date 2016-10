Deutschland So ist die Lebenserwartung in Ihrem Bundesland

Die regionalen Unterschiede bei der Lebenserwartung in Deutschland sind deutlich zurückgegangen. Der Abstand zwischen den Bundesländern mit der höchsten und der niedrigsten Lebenserwartung bei Neugeborenen hat sich innerhalb von 20 Jahren fast halbiert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Im Zeitraum von 2013 bis 2015 betrugen die größten Unterschiede bei der Lebenserwartung demnach:

bei den neugeborenen Jungen noch drei Jahre und vier Monate und

bei den neugeborenen Mädchen noch ein Jahr und neun Monate.

Die bundesweit höchste Lebenserwartung haben Neugeborene in Baden-Württemberg. Zwischen 2013/2015 geborene Jungen haben dort im Schnitt 79 Jahre und sechs Monate vor sich, bei den Mädchen sind es 83 Jahre und elf Monate. Die niedrigste Lebenserwartung hingegen haben Männer in Sachsen-Anhalt mit 76 Jahren und zwei Monaten sowie Frauen im Saarland mit 82 Jahren und zwei Monaten.

Die Daten zeigen zudem, dass innerhalb der vergangenen 20 Jahre vor allem Jungen in Mecklenburg-Vorpommern an Lebenszeit gewonnen haben. Ihre Lebenserwartung stieg um sieben Jahre und acht Monate. Bei den Mädchen war der Anstieg ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern am größten, hier betrug der Unterschied allerdings nur fünf Jahre und vier Monate.

Geburtenrate steigt ebenfalls

Die Analysen des Statistischen Bundesamts stützen sich auf die aktuellen Sterbetafeln. Diese enthalten Daten zu Todeszahlen sowie zur Durchschnittsbevölkerung und beziehen sich auf einen Zeitraum von drei Jahren. Auf dieser Basis lässt sich die Lebenserwartung berechnen. Diese liefert allerdings immer nur eine Momentaufnahme: Sie zeigt, wie lange die Menschen leben würden, wenn alles so bliebe, wie es aktuell ist.

Neben der steigenden Lebenserwartung hatten die Statistiker Anfang der Woche noch eine weitere positive Botschaft: Seit 2012 bekommen Frauen in Deutschland wieder mehr Babys. Nun hat die Geburtenziffer erstmals seit 33 Jahren den Wert 1,5 erreicht.

Die Geburtenziffer ist wie die Lebenserwartung ein statistischer Wert. Sie gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn sie sich daran orientieren würde, wie sich alle Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im betreffenden Jahr in Sachen Nachwuchs verhalten. 2014 hatte die Geburtenziffer bei 1,47 gelegen. Im Jahresvergleich bedeutet dies dem Bundesamt zufolge, dass je 1000 Frauen 27 Babys mehr zur Welt kamen. Der Anstieg wird vor allem auf die Zuwanderung zurückgeführt.