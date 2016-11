Ein rätselhafter Patient Mager wider Willen

1,72 Meter groß ist die Frau - und wiegt nur 30 Kilogramm. In vier Jahren hat die 27-Jährige dramatisch abgenommen. Sie ist schwer erschöpft, ihre Regelblutung setzt nicht mehr ein.

Weitere Probleme plagen die Patientin: Zeitweise leidet sie unter Halluzinationen und heftigen Gefühlsausbrüchen. Ihr Studium musste sie vor einer Weile aufgeben, als sich ihre Leistung immer weiter verschlechterte.

Ihre Eltern suchten für die Tochter bereits psychiatrische Hilfe, woraufhin ihr antipsychotische Medikamente verordnet wurden. Aufgrund des starken Gewichtsverlusts wurde sie außerdem gegen Tuberkulose behandelt und erhielt traditionelle Arzneimittel, berichtet ein Team indischer Ärzte im Fachblatt "BMJ Case Reports". Doch ihr Zustand hat sich durch diese Maßnahmen nicht verbessert.

Leidet die Frau unter einer Essstörung? Das wäre eine naheliegende Diagnose.

Schließlich fertigen Ärzte eine Computertomografie (CT) ihres Gehirns an - und überweisen sie daraufhin zu den Hormon-Spezialisten einer Klinik im indischen Chandigarh.

Auch mit den Augen stimmt etwas nicht

Anil Bhansali und Kollegen beschreiben ihre Patientin als auffallend blass, aber wach und orientiert. Sie stellen fest, dass sich ihre Pupillen bei Lichteinfall weniger stark verengen als normal. Zusätzlich leidet sie an einem halbseitigen Gesichtsfeldausfall, einer sogenannten Hemianopsie.

Die Patientin habe nicht abnehmen wollen und ihr Körperbild sei nicht gestört - das spricht beides gegen eine Magersucht.

Leber und Nieren funktionieren laut Tests normal. Weitere Laborwerte zeigen aber, dass ihr Wasserhaushalt gestört ist. Die Konzentration des Hämoglobins, das den Sauerstoff im Blut transportiert, ist zu gering. Erhöht sind dagegen ihre Werte für Natrium sowie verschiedene Hormone, darunter Cortisol, die Schilddrüsenhormone und Prolaktin. Die Funktion ihrer Eierstöcke ist herabgesetzt.

Die Ärzte vermuten einen sogenannten Diabetes insipidus, eine Krankheit, bei der der Körper große Mengen Urin ausscheidet.

Verirrte Stammzellen

Sie untersuchen auch das Gehirn der Patientin genauer. Mit einer Magnetresonanztomografie (MRT) bestätigen sie den Fund, aufgrund dessen die Frau zu ihnen überwiesen wurde: Sie hat einen Tumor im Gehirn, der ungefähr einen Durchmesser von drei Zentimetern hat. Er liegt in der Nähe der Hirnanhangdrüse, die viele hormonelle Prozesse im Körper steuert. Die schlechte Botschaft: Er hat wohl bereits gestreut, es finden sich Hinweise auf Krebszellen in den Hirnhäuten.

Ashu Rastogi/ Pavan Uppula/ Kanchan Kumar Mukherjee/ Anil Bhansali/ BMJ Case Reports MRT-Aufnahmen zeigen einen ca. drei Zentimeter großen Tumor in der Nähe der Hirnanhangdrüse

Nachdem die Ärzte eine Gewebeprobe entnehmen, bestimmen sie die Art des Tumors: Es handelt sich um ein Germinom, also einen Keimzelltumor. Diese entstehen aus unreifen Zellen, aus denen sich eigentlich Hoden oder Eierstöcke, die Keimdrüsen, bilden. Man nimmt an, dass es sich um Zellen handelt, die während der Entwicklung im Mutterleib nicht an die richtige Stelle gewandert sind. Diese Tumoren können in jedem Alter auftreten. Im Kindesalter machen sie in Deutschland etwa drei Prozent der Krebsdiagnosen aus.

Ashu Rastogi/ Pavan Uppula/ Kanchan Kumar Mukherjee/ Anil Bhansali/ BMJ Case Reports Mikroskopische Aufnahmen der Tumorzellen

Sowohl der Diabetes insipidus als auch die Gesichtsfeldausfälle der Patientin sind tatsächlich typische Symptome, die bei Germinomen auftreten.

Die Frau erhält Hormone, um ihren Hormon- und Wasserhaushalt zu normalisieren. Der Tumor wird mittels einer Chemotherapie bekämpft. Eine Strahlentherapie muss nach wenigen Tagen abgebrochen werden, weil die Behandlung ihre Blutbildung zu stark beeinträchtigt.

Ein Kontroll-MRT nach mehreren Chemotherapie-Zyklen zeigt Erfreuliches: Der Tumor hat sich komplett zurückgebildet. Die Sehstörungen der Patientin verschwinden. Sie bekommt wieder Appetit und nimmt zu, wenige Monate später wiegt sie immerhin schon wieder 37 Kilo. Nur ihre psychiatrischen Symptome hätten sich nicht wesentlich gebessert, berichten die Ärzte.