Gesundheitsgefahr Drogerie dm ruft Cremeseife wegen Keimen zurück

Die Drogeriekette dm hat den Artikel "Balea Cremeseife Buttermilk & Lemon 500 ml" zurückgerufen. Grund für die Warnung und den Rückruf: Wegen vereinzelter Verbraucherreklamationen und nachfolgender Überprüfung durch den Hersteller ist von einer Verunreinigung vereinzelter Flaschen mit dem Bakterium Enterobacter gergoviae auszugehen. Bei regelmäßigem Kontakt kann dies beispielsweise bei bestehenden Hautverletzungen zu einer Infektion mit diesem Keim führen.

Enterobacter-Baktieren kommen in der Darmflora vor und sind auch sonst in der Umwelt häufig nachweisbar - etwa in Stuhl- und Kotproben von Mensch und Tieren. Enterobacter der Spezies gergoviae können beim Menschen eine Infektion auslösen, müssen das aber nicht zwingend, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung schreibt. Gefährdet sind jedoch vor allem Menschen mit einer schwachen Immunlage. Enterobacter können unterschiedliche Infektionen auslösen. Dazu gehören etwa Blutvergiftungen, Entzündungen der unteren Atemwege, Entzündungen von Haut und Gewebe und von Organen. Auch Harnwegsinfektionen oder Augenentzündungen sind bekannt.

Vom Rückruf betroffen sind ausschließlich die Waren der Chargen 637541 und 637542 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 06.2019. Diese Angaben seien laut einer Mitteilung des Unternehmens leicht auf dem Flaschenboden zu erkennen. Die Nachfüllpacks der "Balea Cremeseife Buttermilk & Lemon 500 ml" sind nicht betroffen.

Dm bittet ihre Kunden, das Produkt mit oben genannter Chargennummer und dem MHD nicht zu verwenden und in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet.