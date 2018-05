Ehec-Bakterien Todesfall durch verunreinigten Salat in den USA

Nach der Erkrankung von etlichen Menschen in den USA infolge des Verzehrs von bakterienverseuchtem Salat ist erstmals ein Todesfall gemeldet worden. Im Bundesstaat Kalifornien starb ein Mensch an der Infektion mit Escherichia-coli-Bakterien, wie die dortigen Gesundheitsbehörden am Mittwoch mitteilten. Nähere Angaben zu dem Fall wurden aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht gemacht.

Insgesamt seien in Kalifornien 24 Menschen durch den verunreinigten Romana-Salat erkrankt, hieß es weiter. Landesweit registrierte die Seuchenbehörde (CDC) 121 Fälle. 52 Betroffene mussten ins Krankenhaus, von diesen mussten 14 wegen Nierenversagen behandelt werden.

Der Erreger gehört zu dem besonders gefährlichen E. coli-Stamm O157:H7. Dieser produziert sogenannte Shiga-Toxine - Giftstoffe, die blutigen Durchfall und schwere Nierenschäden auslösen können. Damit zählt der Stamm zu den Ehec-Bakterien. Diese sind seit dem Ehec-Ausbruch 2011 auch in Deutschland bekannt.

Damals war der Bakterienstamm E. coli O104:H42011 der Auslöser: Innerhalb weniger Wochen erkrankten etwa 3800 Menschen, 53 starben. Knapp 3000 Betroffene litten an heftigem, blutigen Brechdurchfall. 855 entwickelten lebensgefährliche Nierenschäden. Die Ursache damals: höchstwahrscheinlich verunreinigte Sprossen.

In den USA gilt jetzt Romana-Salat als Ursprung: Im April hatten die Behörden bereits dazu aufgerufen, den Salat nicht zu essen, wenn nicht auszuschließen sei, dass dieser aus der Region Yuma im Bundesstaat Arizona stammt. Die Anbaubetriebe in Yuma sind während der kalten Jahreszeit der größte Lieferant von Romana-Salat in den USA. Wo genau der Salat mit dem gefährlichen Darm-Bakterium verunreinigt wurde, konnten die Behörden noch nicht feststellen. Mehrere Lieferanten werden überprüft.

Es handelt sich um die folgenschwerste Verunreinigung mit Kolibakterien in den USA seit 2006. Damals waren mehr als 200 Menschen erkrankt, nachdem sie verseuchten Spinat verzehrt hatten.