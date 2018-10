Ein rätselhafter Patient Attacke im Gras

Heftige Bauchschmerzen treiben einen 50-Jährigen in die Notaufnahme. Der Mann wohnt in Ontario, im südlichsten Zipfel Kanadas. Die Beschwerden hatten morgens plötzlich eingesetzt, erzählt er. Die Schmerzen seien krampfartig und diffus, er kann sie nicht an einer bestimmten Stelle festmachen.

Etwa zeitgleich mit den Bauchkrämpfen begann noch ein weiteres Problem. Der Mann hat andauernd das Gefühl, dass er dringend auf Toilette muss, dann aber tröpfelte kaum etwas in die Schüssel. Dafür schwitzt der 50-Jährige stark, berichten die Ärzte um Matthew Carere von der University of Ottawa im "Canadian Journal of Emergency Medicine".

Bei einer ersten Untersuchung finden die Mediziner Spuren von Blut im Urin, außerdem ist der Laktatwert leicht erhöht. Der 50-Jährige berichtet zwar von einem Insekten- oder Spinnenbiss am Vortrag - diesen halten die Ärzte aber für unerheblich. Stattdessen tippen sie auf eine Nierenkolik. Alles scheint zu passen.

Eine Nierenkolik wird in der Regel durch Harnsteine verursacht, die im Harnleiter feststecken. Da die Muskulatur versucht, die Harnsteine Richtung Blase zu schieben, kommt es zu krampfartigen Schmerzen. Schweißausbrüche zählen ebenfalls zu den typischen Beschwerden. Außerdem verhindern die Steine, dass der Urin richtig abfließen kann und es kommt mitunter zu Blut im Urin.

Die Ärzte geben dem 50-Jährigen ein Schmerzmittel und organisieren einen ambulanten Termin bei einem Radiologen. Anschließend schicken sie ihn nach Hause.

Wieder da!

Am späten Nachmittag steht der Patient jedoch wieder in der Notaufnahme, seine Schmerzen sind inzwischen zu extrem. Bei einer erneuten Blutuntersuchung stoßen die Mediziner noch einmal auf erhöhte Laktat-Werte. Sie überweisen ihren Patienten in ein klinisches Behandlungszentrum, um direkt Röntgenaufnahmen zu machen.

Bei der Ankunft geht es dem Mann sichtbar schlecht, er schwitzt übermäßig, seine Augenlider sind auf beiden Seiten geschwollen. Als die Mediziner den Bauch abtasten, spannen sich seine Muskeln automatisch an. Eine solche Abwehrspannung spricht für eine Entzündung in der Bauchhöhle, der Körper versucht, den Bereich zu schützen.

Herz und Atmung des Mannes funktionieren normal, auch erneute Bluttests, Analysen des Urins und Leberfunktionstests liefern keine weiteren Hinweise. Nur seine Körpertemperatur ist leicht erhöht. Außerdem hat der 50-Jährige einen extrem hohen Blutdruck (210/128).

Im Gespräch mit den Ärzten weist der Mann noch einmal auf sein Erlebnis vom Vortag hin. Beim Spazieren durch hohes Gras hatte er plötzlich das Gefühl, dass ihn ein Insekt oder eine Spinne gebissen hatte. Was anfangs nur ein kleines Ärgernis war, entwickelte sich innerhalb von zwei Stunden zu quälenden Schmerzen im Bereich des Bisses. Schlafen konnte der Mann trotzdem, am Morgen folgten aber die Bauchbeschwerden.

Die Ärzte können weder Spuren eines Bisses noch einen Ausschlag entdecken. Die Beschwerden des Mannes aber verschlimmern sich weiter. Den 50-Jährigen übermannen immer wieder starke Schmerzen, die sich mittlerweile die Beine herunterziehen und in den Fußsohlen bündeln.

Die schwarze Angreiferin

Als die Ärzte die CT-Bilder in den Händen halten, sehen sie nur eine massiv gedehnte Blase. Nierensteine hat der Mann keine. Dafür fließt ein Liter Urin ab, als sie dem Mann einen Katheter legen. Da ihr Patient weder unter einer Infektion noch unter einer Entzündung oder einer anderen organischen Ursachen zu leiden scheint, ziehen die Ärzte eine Vergiftung in Erwägung - möglicherweise durch das Insekt oder eine Spinne? Sie bitten einen Toxikologen um Hilfe, der das Rätsel tatsächlich löst.

Das Schwitzen des 50-Jährigen, der Bluthochdruck, die Schmerzen und die anderen Beschwerden passen perfekt zum Gift einer seltenen, dafür aber sehr gefürchteten Bewohnerin seiner Heimat: der Schwarzen Witwe. Die Spinnen kommen in Kanada nur in den wärmsten Regionen in der Nähe zur US-Grenze vor, könnten sich aber durch den Klimawandel weiter ausbreiten, schreiben die Mediziner.

imago/ ZUMA Press Schwarze Witwe (Latrodectus Hesperus)

Ihren berüchtigten Ruf verdanken die Schwarzen Witwen vor allem ihrer Fortpflanzung. Nach der Begattung töten die viel größeren Weibchen der Legende nach die viel kleineren, harmlosen Männchen. In der Realität passiert das jedoch nur selten.

Auch beim Menschen endet eine Begegnung mit der Schwarzen Witwe nur extrem selten tödlich, aber mitunter sehr schmerzhaft. Ihr Gift führt dazu, dass die Nerven große Mengen Botenstoffe freisetzen, zu den Folgen zählen Bluthochdruck und starke Muskelschmerzen.

Die meisten Betroffenen erholen sich innerhalb von 72 Stunden von selbst. Bei besonders schweren Fälle können Ärzte auch das Gegenmittel Antivenin einsetzen. Dieses berge jedoch das Risiko für schwere Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen, schreiben die Autoren.

Schwarze Witwe - auch schon in Deutschland aufgetaucht

Bei dem 50-Jährigen verzichten die Ärzte auf Antivenin, stattdessen verordnen sie ihm Infusionen für seinen Flüssigkeitshaushalt und Opioide gegen die Schmerzen. Außerdem erhält er ein Medikament, das seinen Blutdruck senkt. Am zweiten Tag nach der Ankunft in der Notaufnahme haben sich die Schmerzen deutlich verbessert. Der Mann kann auch wieder selbst urinieren.

Um sicherzugehen, dass sie wirklich nichts übersehen haben, klären die Mediziner noch einmal alle möglichen Ursachen der Beschwerden ab: Eine bösartige Erweiterung der Prostata? Eine krankhaft veränderte Schilddrüse? Ein toxikologisches Syndrom? Nichts davon trifft zu, der Biss bleibt die Diagnose. Zwei Tage nach seiner Ankunft kann der Mann das Krankenhaus wieder verlassen.

Weltweit existieren etwa 30 Spezies der Schwarzen Witwe, eine kommt auch in Europa vor - vor allem in Regionen rund ums Mittelmeer. In Deutschland wurden die Tiere bislang nur vereinzelt etwa bei Obstlieferungen eingeschleppt.