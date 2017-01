Säurebombe Wofür das grüne Enzym im Eiter gut ist

Eiter ist wegen seiner oft grünlichen Farbe ein recht unappetitlicher Anblick. Was es mit dem Enzym auf sich hat, das diese Farbe hervorbringt, haben Forscher am Biozentrum der Schweizer Universität Basel untersucht.

Das Enzym Myeloperoxidase (MPO) gehe wie ein Scharfschütze mit äußerst aggressiver Säure auf die Krankheitserreger los, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen, schreiben Dirk Bumann und Nina Khanna im Fachblatt "Nature Microbiology". "Bakterien sind praktisch machtlos gegen diese Säurebombe", so Bumann.

Die Abwehr von Krankheitserregern zählt zu den Aufgaben der weißen Blutkörperchen. Diese verwenden dazu Wasserstoffperoxid, einen giftigen Stoff, der vielen als Haarbleichmittel bekannt ist. Wie aber werden die Erreger vernichtet?

Säure frisst Löcher in die Bakterienhülle

Das grüne MPO wandele das Wasserstoffperoxid in Hypochlorsäure um, einen noch aggressiveren Stoff, schreiben die Forscher. Die Säure setze sich direkt auf die Oberfläche der Bakterien, fresse ein Loch in die Zellhülle und töte das Bakterium damit.

Eigentlich schadet Hypochlorsäure innerhalb kürzester Zeit Molekülen im Umkreis von weniger als einem Mikrometer, also weniger als einem Tausendstel Millimeter. Durch den gezielten Einsatz des Enzyms blieben jedoch das umliegende, gesunde und für den Körper wichtige Gewebe verschont, berichten die Wissenschaftler.

Mangelt es hingegen an MPO, sammelt sich Wasserstoffperoxid an. Dieses war bei den Versuchen zwar noch stark genug, um Salmonellen abzutöten. Gegen Phagosome aber - Strukturen, in denen sich Salmonellen vermehren - konnte die Chemikalie kaum etwas ausrichten.

Immunsystem gezielt stärken

Für ihre Studie hatten die Forscher den Einfluss des grünen Enzyms erst am Computer modelliert. Anschließend überprüften sie ihre Hypothesen bei Zellversuchen mit menschlichem Gewebe. In einem dritten Schritt folgten Analysen mit Mäusen, die das MPO-Enzym nicht richtig nutzen konnten.

Das Wasserstoffperoxid, das sich im Gewebe der Nager ansammelte, war nicht nur weniger effektiv bei der Salmonellen-Abwehr. Es schadete auch den mauseigenen Fettmolekülen und der DNA, berichten die Wissenschaftler nach Vergleichen mit gesunden Mäusen.

Die neuen Erkenntnisse könnten helfen, Therapien zu entwickeln, bei denen der MPO-Mechanismus gezielt gestärkt werde. Das könne die Immunreaktion unterstützen, hoffen Bumann und Khanna.