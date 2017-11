Erkältungen Was Husten, Schnupfen, Heiserkeit lindert

Ärzte werden nicht müde es zu betonen: Eine Erkältung dauert mit Medikamenten eine Woche - und ohne sieben Tage. Wer Schnupfen, Husten oder Halsweh trotzdem lindern will, muss aber nicht gleich zu teuren Medikamenten greifen. Hier einige Tipps und Tricks für den Fall, dass die Viren Sie in Schach halten.

Schnupfen

Ist die Nase zu, kann man mit abschwellenden Nasensprays wieder durchatmen. Sie belüften auch die Gehörgänge. Zu lange sollte man sie aber nicht verwenden, weil sonst ein Gewöhnungseffekt eintritt. Patienten mit Herzerkrankung müssen etwas aufpassen - manche Sprays können sich auf den Blutdruck auswirken. Alternativ verschafft auch ein Tropfen hypertone Kochsalzlösung etwas Linderung.

Halsschmerzen

Gegen Halsweh gibt es Lutschtabletten oder Sprays, die den Rachenraum kurzzeitig oberflächlich betäuben. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (Degam) rät in ihrer Patienteninformation "Halsschmerzen" bei starken Beschwerden eher zu Schmerzmitteln mit den Wirkstoffen Ibuprofen oder Paracetamol. Sie wirken demnach besser, wenn man sie in den betroffenen Tagen regelmäßig einnimmt und nicht nur ab und zu. Salbeibonbons befeuchten zusätzlich den Hals. Ein bewährtes Hausmittel ist, mit Salzwasser zu gurgeln. Dazu 1/4 Teelöffel Kochsalz in einem Glas Wasser auflösen.

Husten

Erkältungshusten klingt in der Regel auch ohne Medikamente nach zwei bis drei Wochen wieder ab, erläutert die Degam in ihrem Patientenratgeber "Was hilft bei Erkältungshusten?". Ein kleiner lindernder Effekt ist demnach für Präparate mit Myrtol, Thymian und Efeu oder Thymian und Primelwurzel nachgewiesen. Da Hustenreiz einen wichtigen Schutzreflex darstelle, sollten Medikamente gegen Reizhusten nur eingenommen werden, wenn keine Hausmittel helfen, sagen Forscher, die Studien aus den Jahren 1985 bis 2015 systematisch ausgewertet haben. Die besten Schleimlöser seien eine gute Befeuchtung der Atemwege - etwa durch Inhalieren und reichlich Trinken.

Fieber

Auch gegen Fieber gibt es frei verkäufliche Medikamente. Sie enthalten zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen. Leichtes bis mäßiges Fieber muss allerdings nicht unbedingt medikamentös gesenkt werden, solange der Patient nicht noch andere schwere Erkrankungen hat, sagt die Degam. Ein bewährtes Hausmittel gegen Fieber sind Wadenwickel.

Nur Erkältung - oder die echte Grippe? Viele sprechen von einer Grippe, wenn sie nur einen grippalen Infekt haben. Zwischen beiden gibt es aber einen großen Unterschied: Während ein grippaler Infekt in der Regel harmlos verläuft und von vielen verschiedenen Viren verursacht wird, stecken hinter einer echten Grippe nur Influenzaviren. Ihre Symptome sind deutlich stärker, bei älteren, sehr jungen und immungeschwächten Menschen kann eine Infektion lebensgefährlich werden. "Auch wenn beide oft miteinander verwechselt werden, ist die Grippe eine ganz andere Nummer als ein grippaler Infekt", sagt der Virologe Stephan Ludwig von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. "Wenn man eine richtige Grippe hat, dann weiß man das. Dann hat man nicht ein bisschen Schnupfen und Kopfdruck, dann hat man hohes Fieber und Schmerzen." Vor den Influenzaviren schützt die jährliche Grippeimpfung. Die harmlosen Erkältungen hingegen kann auch sie nicht abwehren.

Die beste Maßnahme zum Schutz gegen Viren ist aber denkbar einfach: regelmäßiges Händewaschen.