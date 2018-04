Plopp Blasen erzeugen Geräusch beim Fingerknacken

Manche entspannt es, andere zucken schon beim Gedanken an das Geräusch zusammen: Fingerknacken spaltet die Gesellschaft. Auch die Wissenschaft ist bei dem Thema uneins. Sind es die Gelenkknochen selbst oder möglicherweise doch andere Faktoren, die das Geräusch entstehen lassen? Klarheit bestand lange nur in einem Punkt: Damit sie knacken, muss man die Fingergelenke auseinanderziehen.

Mit einer mathematischen Analyse untermauern Forscher jetzt die vergleichsweise gut belegte Theorie, dass kleine Gasbläschen in der Flüssigkeit im Spalt zwischen den Gelenkknochen das Geräusch verursachen.

Das Gas sei normalerweise in der zähen Gelenkschmiere gelöst, berichten zwei Wissenschaftler im Fachjournal "Scientific Reports". Beim Auseinanderziehen entsteht demnach zunächst ein Unterdruck in der Gelenkhöhle, der die Gasbläschen ausperlen lässt - ähnlich wie beim Öffnen einer Flasche Sprudel.

SPIEGEL ONLINE Die Flüssigkeit befindet sich in der Gelenkhöhle (gelb)

Springen die Gelenkflächen dann auseinander, steigt der Druck plötzlich, wie Chandran Suja von der Stanford Universität, USA, erklärt. In der Folge verkleinerten sich die Gasbläschen demnach rasant. "Das ist das Geräusch, das wir hören", erklärt Suja.

Bis zu 83 Dezibel laut

Zusammen mit Abdul Barakat von der École Polytechnique in Palaiseau, Frankreich, berechnete Suja die möglichen Druckschwankungen mithilfe eines mathematischen Modells. Demnach kann das Knacken bis zu 83 Dezibel laut werden. Zum Vergleich: Ab 80 Dezibel gilt ein Geräusch als laut, in diesem Bereich liegen zum Beispiel Rasenmäher oder ein Streitgespräch.

Nach ihrem rasanten Zusammensturz verkleinerten sich die Blasen der mathematischen Theorie zufolge langsam weiter. Das Gas werde wieder in der Gelenkflüssigkeit gelöst - "ohne ein Geräusch zu machen", sagt Suja. Dieser Vorgang könne rund 15 bis 20 Minuten dauern.

Dass Blasen etwas mit dem Fingerknacken zu tun haben, spekulierten britische Wissenschaftler bereits 1947: Sie röntgten Finger vor und nach dem Knacken. Auf den Bildern entdeckten sie nach dem Knacken eine Gasblase im Spalt zwischen den Gelenken, die zuvor nicht da gewesen war. Das Geräusch, spekulierten sie damals, entstehe, wenn sich diese Blase beim Auseinanderziehen der Finger aufplustere. Belege hatten sie nicht.

2015 filmten Forscher der University of Alberta in Kanada, was im Gelenk passiert, wenn es auseinandergezogen wird. Auch sie dokumentierten, wie sich eine Blase auftut. Ihren Beobachtungen zufolge knackte es jedoch tatsächlich bei der Entstehung der Blase und nicht erst, wenn sie sich zurückbildete. Das widerspricht nicht nur den aktuellen Berechnungen, sondern auch einer Reihe weiterer Theorien. Zumindest in einem Punkt scheint aber mittlerweile Einigkeit zu herrschen: Die Blasen sind verantwortlich.

Wie schädlich ist das Knacken denn nun?

Ob es schädlich für die Gelenke ist, seine Finger knacken zu lassen, beantwortet die neue Rechnung nicht. Einige Experten gehen davon aus, dass Dauer-Knacker ihre Gelenke ausleiern. "Wer das mehrmals täglich macht, kann damit die Gelenke lockern", warnte etwa Jacqueline Detert von der Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie an der Charité-Universitätsmedizin Berlin einmal.

Andererseits gibt es jedoch einen Selbstversuch, bei dem ein Mann 50 Jahre lang jeden Tag ausschließlich mit seiner linken Hand knackte. Die Gelenke an seiner rechten Hand ließ er ruhen, von einigen in Gedanken versunkenen Ausrutschern abgesehen. Das Ergebnis: Auch nach mehr als 18.850 Knackern war seine linke Hand genauso gesund wie die rechte.

Natürlich lässt sich nicht von einem Menschen auf alle schließen. Dass es jedoch kaum wissenschaftliche Berichte zu möglichen Folgen des Knackens gibt, weist ebenfalls darauf hin, dass das Knacken kein allzu großes Problem darstellen kann. "Wir hätten vermutlich bereits bemerkt, wenn Menschen, die ihre Gelenke knacken lassen können, häufiger Probleme mit diesen Gelenken haben", sagte die Orthopädin Caroline Werkmeister, Leiterin des Athleticums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.