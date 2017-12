Komplizierte OP Ärzte wollen Jungen von Zehn-Pfund-Tumor im Gesicht befreien

Emanuel Zayas droht zu ersticken: Ein rund zehn Pfund schwerer Tumor wächst unaufhörlich an seinem Gesicht. Der 14-jährige Junge aus Kuba leidet an der seltenen Krankheit Fibröse Dysplasie, bei der der Körper narbenähnliches Gewebe anstelle von Knochen entwickelt. Jetzt wollen Ärzte in Florida Emanuel operieren.

Emanuel und seine Eltern sind bereits mit einem Visum für medizinische Zwecke in die USA gereist. Ein vierköpfiges Spezialistenteam will die OP am 12. Januar im Jackson's Holtz Children's Hospital in Miami durchführen.

Zuvor hatte die Familie zahlreiche Krankenhäuser auf Kuba aufgesucht, doch alle Ärzte hätten sie abgewiesen - die OP sei zu riskant. "Unseren Sohn zu sehen, wie er nach und nach entstellt wird, und nur zuschauen zu können, das ist nicht einfach", sagte Emanuels Vater Noel Zayas der Zeitung "Miami Herald".

Als der Junge vier Jahre alt war, brach die Krankheit aus, zunächst spürbar im linken Arm und Bein. Noel Zayas sagte, der Tumor entwickelte sich harmlos: zunächst wie ein Pickel, als der Junge elf Jahre alt war. In den folgenden Monaten wuchs die Wucherung rasch.

AP Emanuel Zayas mit seinen Eltern

Sie ist zwar gutartig, droht aber Emanuels Halswirbelsäule zu brechen und ihn zu ersticken. Inzwischen ist sie so groß wie Emanuels Kopf. Der Junge kann nur noch durch den Mund atmen. Er leidet unter Mangelernährung, sein Blickfeld ist durch den Tumor stark eingeschränkt.

Ein amerikanischer Missionar hatte Emanuel auf Kuba getroffen und den Kontakt zu Dr. Robert Marx hergestellt, der die Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am University of Miami Health System leitet. Marx hatte bereits 2008 einem vietnamesischen Mädchen einen riesigen Tumor aus dem Gesicht entfernt.

Bei Emanuel gilt es nicht nur, den Tumor zu entfernen, sondern außerdem seinen Blutkreislauf im Gang zu halten sowie seine Nase wiederherzustellen, damit er wieder atmen kann. Zudem müssen die Ärzte den Tumor vollständig entfernen, weil er ansonsten nachwachsen würde.

Die Ärzte nehmen offenbar kein Geld für ihre Hilfeleistung. Trotzdem dürfte die rund 200.000 Dollar kosten. Hilfsorganisationen sammeln dafür.