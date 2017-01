Frankreich Grippewelle führt zu Engpässen in Krankenhäusern

Eine schwere Grippewelle in Frankreich bringt viele Krankenhäuser des Landes an ihre Kapazitätsgrenze. Gesundheitsministerin Marisol Touraine forderte die Kliniken auf, notfalls nicht dringende Operationen aufzuschieben, um genug Betten für Grippepatienten zu haben.

142 von den 850 öffentlichen Krankenhäusern des Landes hätten eine angespannte Lage gemeldet, sagte Touraine am Mittwoch. "Es wird schwierig, Betten für alle zu finden", erzählte ein Arzt eines Krankenhauses in Lyon dem Sender France info.

In den vier Wochen der Grippeepidemie seien schätzungsweise bislang 784.000 Menschen wegen Grippesymptomen beim Hausarzt gewesen. Seit 1. November wurden landesweit 627 Patienten mit schweren Grippesymptomen auf der Intensivstation behandelt, 52 von ihnen starben. Wegen der großen Zahl an Krankheitsfällen werde die Grippebilanz in diesem Jahr wahrscheinlich negativ ausfallen, sagte Touraine.

Die Grippewelle habe in diesem Jahr früh begonnen, erklärte die Ministerin. Es handelt sich nach offiziellen Angaben vor allem um Influenza-Viren des Subtyps A(H3N2), die besonders für alte Menschen gefährlich sind. Die Behörden erwarten, dass der Scheitelpunkt der Epidemie in Kürze überschritten wird.

Früher Grippeausbruch auch in Deutschland

Auch in Deutschland breitete sich die Grippe diesen Winter einige Wochen früher aus als in den beiden Jahren zuvor. Erste Ausbrüche in Krankenhäusern und neun Todesfälle seien gemeldet worden, sagte Silke Buda, Expertin am Robert Koch-Institut (RKI).

Labordiagnostisch bestätigt wurden zwischen dem offiziellen Beginn der Grippewelle kurz vor Weihnachten und Anfang Januar rund 2600 Influenza-Fälle. Es werden jedoch lange nicht alle gemeldet.

Erst vergangene Woche hatte das Robert Koch-Institut in Berlin eine Studie veröffentlicht, wonach sich in Deutschland immer weniger Senioren gegen Grippe impfen lassen. In der Saison 2009/2010 waren noch 47,7 Prozent der Menschen ab 60 Jahren geimpft - also fast die Hälfte. 2015/2016 lag der Anteil nur noch bei 35,3 Prozent, also gut jedem dritten über 60-Jährigen. Für sie ist die Krankheit jedoch besonders gefährlich.

Influenza ist eine plötzlich einsetzende Atemwegserkrankung. Betroffene bekommen Fieber, Halsschmerzen und trockenen Husten, oftmals begleitet von Kopf- und Gliederschmerzen.