Gebärmutterhalskrebs Wie viel Kontrolle ist notwendig?

Fast jeder Mensch infiziert sich im Laufe seines Lebens mit humanen Papillomviren (HPV). Sie werden vor allem beim Geschlechtsverkehr übertragen. Meistens verursachen die Viren keine Probleme und verschwinden von selbst. Hält die Infektion jedoch an, können sich Zellen des Gebärmutterhalses verändern, dann steigt das Krebsrisiko. Jedes Jahr sterben allein in Deutschland etwa 1500 Frauen an der Krankheit. 90 Prozent der weltweiten Gebärmutterhalskrebserkrankungen werden von HP-Viren verursacht.

Seit einigen Jahren ist es möglich, gegen mehrere HPV-Stämme zu impfen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung für Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren. Zusätzlich können sich Frauen in Deutschland jährlich mit dem sogenannten Pap-Test auf Gebärmutterhalskrebs testen lassen.

Verhandlungen in Deutschland laufen

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) entscheidet über den Leistungsanspruch der gesetzlich Versicherten in Deutschland. Er erwägt nun, die Untersuchungsintervalle deutlich zu verlängern.

Aktuell werden Frauen in der Regel jedes Jahr mithilfe des Pap-Tests getestet, bei dem ein Abstrich vom Gebärmutterhals genommen wird. Unter dem Mikroskop lassen sich dann Krebsvorstufen oder Entzündungen entdecken.

Der G-BA diskutiert nun, ob Frauen ab 35 nur noch alle drei Jahre auf Gebärmutterhalskrebs getestet werden sollen. Dafür ist eine Kombinationsuntersuchung geplant: bestehend aus dem Pap-Test und einem Test auf HP-Viren.

Pap-Test und HPV-Test: Was ist besser?

HPV-Tests spüren Erbmaterial von HP-Viren auf. Das dafür nötige Zellmaterial wird bei einem Schleimhautabstrich oder einer kleinen Gewebeprobe entnommen. In Deutschland müssen Frauen den HPV-Test bislang meist selbst zahlen.

HPV-Tests können Krebs jedoch nicht diagnostizieren, sondern nur eine Infektion, die möglicherweise zu Krebs führen kann. Tumorzellen oder Gewebeveränderungen lassen sich nur mit dem Pap-Test nachweisen.

Doch auch der hat seine Tücken: Etwa, wenn bei einem Pap-Test gesunde Zellen versehentlich als krank eingestuft werden. Im Vergleich zur Früherkennung bei Brust- oder Prostatakrebs liefern Pap-Tests aber relativ selten falsche Befunde.

Gravierender ist jedoch, dass gerade im Frühstadium veränderte Zellen häufig übersehen werden. Deshalb ist es wichtig, den Test regelmäßig zu wiederholen. Denn je stärker sich die Zellen verändern, umso besser können sie aufgespürt werden.

"Kein großer Vorteil für die Gesundheit"

In den USA sind die Screening-Zeiträume schon jetzt länger als in Deutschland. Trotzdem fordern US-Forscher jetzt, diese weiter zu verlängern, zumindest für Frauen mit HPV-Impfungen, da diese ein geringeres Gebärmutterhalskrebsrisiko haben.

"Wir haben herausgefunden, dass intensive Vorsorgeuntersuchungen bei Frauen mit HPV-Impfschutz hohe Kosten verursachen und die Gesundheit entweder gar nicht oder nur geringfügig verbessern", sagt Jane Kim von der Harvard Chan School of Public Health. Sie arbeitete an der Studie mit, die jetzt im "Journal of the National Cancer Institute" veröffentlicht wurde. Ziel der Analyse war es, mithilfe von Rechenmodellen eine Screening Strategie zu entwickeln, die den größten Vorteil für die Gesundheit bietet und gleichzeitig kosteneffizient ist.

Aktuell werden Frauen ab 21 Jahren in den USA im Regelfall alle drei Jahre auf Gebärmutterhalskrebs untersucht. Auch in den USA kommt der Pap-Test zum Einsatz.

Frauen ab 30 Jahren haben in den USA zusätzlich Anspruch auf einen HPV-Test. Der Untersuchungszeitraum verlängert sich dann allerdings auf fünf Jahre.

Kontrollen nur noch alle zehn Jahre

Bislang werden Frauen mit HPV-Impfung genauso häufig auf Gebärmutterhalskrebs getestet wie Frauen ohne die Impfung. Genau das kritisieren Kim und ihr Team. Die Forscher schlagen vor, die Vorsorgeuntersuchungen zu staffeln. Je nach verwendetem Impfstoff müssten Frauen demnach nur noch alle fünf oder alle zehn Jahre untersucht werden.

Derzeit sind drei Impfstoffe gegen HP-Viren auf dem Markt: Cervarix, Gardasil und Gardasil 9.

Gardasil 9 ist das neueste Präparat, es schützt gegen neun der gefährlichen HP-Virenstämme. Diese verursachen etwa 90 Prozent aller Gebärmutterhalskrebserkrankungen. Frauen mit diesem Impfschutz müssten deshalb nur alle zehn Jahre untersucht werden. Und das auch erst ab einem Alter zwischen 30 und 35 Jahren, so die Forscher.

Getty Images Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Gebärmutterhalskrebs-Zelle, die sich gerade teilt.

Cervarix und Gardasil schützen vor allem vor den HPV-Typen 16 und 18, die etwa 70 Prozent der Gebärmutterhalskrebserkrankungen verursachen. Gardasil beugt zusätzlich HPV 6 und HPV 11 vor, die Genitalwarzen hervorrufen können.

Da das Restrisiko für Frauen mit Cervarix- oder Gardasil-Impfung höher ist als bei einer Gardasil-9-Impfung, empfehlen die Forscher, diese ab einem Alter von 25 Jahren alle fünf Jahre auf Gebärmutterhalskrebs zu untersuchen.

Die Forscher regen zudem an, künftig nur noch den HPV-Test einzusetzen statt des Pap-Tests oder einer Kombination aus beidem. Der HPV-Test sei effizienter, argumentieren die Autoren der Studie.

Noch ist unklar, ob die Untersuchungszeiträume in den USA tatsächlich verlängert werden. Und auch in Deutschland dauern die Verhandlungen noch mindestens bis 2017. Eine Unterscheidung zwischen Frauen mit HPV-Impfung und ohne steht jedoch aktuell nicht zur Debatte. Und selbst wenn die verlängerten Screening-Zeiträume in Deutschland beschlossen werden sollten, folgt zunächst eine Übergangsphase von sechs Jahren.