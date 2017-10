Ein rätselhafter Patient Geburtstagsgeschenk mit Folgen

Seit einem Jahr fühlt sich der 47-jährige Handwerker aus Großbritannien unwohl. Er hat Husten mit weiß-gelbem Auswurf. Vor zwei Monaten wurde bei ihm bereits eine Entzündung im rechten Lungenflügel diagnostiziert - vermutlich hatte er sich irgendwo angesteckt.

Er bekam zwei Antibiotika - darunter das Breitbandantibiotikum Amoxicillin. Zunächst ging es ihm besser, ganz wollen die Symptome aber nicht verschwinden. Haben die Antibiotika womöglich nicht richtig angeschlagen?

Der Patient sucht sich erneut medizinische Hilfe. Im Krankenhaus untersuchen Lungenspezialisten ihn nun genauer. Die Ärzte dokumentieren, dass der Mann lange stark geraucht hat. Mit ebenfalls für die Lunge schädlichem Asbest hatte er nach eigenen Angaben nie Kontakt, schreiben Nicholas Denny vom Wythenshawe Hospital in Manchester und Kollegen im "British Medical Journal".

Auch sonst finden sie bei einer ersten Untersuchung kaum Hinweise auf die Ursache der Beschwerden:

Die von außen sichtbaren oder ertastbaren Lymphknoten haben eine normale Größe.

Der Mann hat keine sogenannten Trommelschlägerfinger - deutlich angeschwollene Finger- , wie sie etwa bei chronischen Lungenerkrankungen auftreten können.

Die Blutwerte sind im Normalbereich.

Eine Lungen-Tuberkulose schließen die Ärzte ebenfalls aus.

Beim Atmen entstehen keine ungewöhnlichen Geräusche, allerdings erscheint die eingeatmete Luftmenge leicht verringert.

Verdacht auf Lungenkrebs

Ein Test des Atemvolumens bestätigt, dass etwas weniger Luft als üblich in die Lunge des Patienten gelangt. Die Ärzte schicken ihn zum Röntgen - und bekommen ein besorgniserregendes Ergebnis.

Das Bild zeigt verdichtetes Gewebe im rechten unteren Bereich der Lunge. Dabei könnte es sich um einen Tumor handeln, der Mann an Lungenkrebs erkrankt sein. Außerdem hat sich in dem winzigen Spalt zwischen den Häuten, die Lungenflügel und Brustkorb umgeben, viel Wasser gesammelt. Ärzte sprechen von einem Pleuraerguss.

Ein weiteres Bild der Lunge des Patienten soll Klarheit bringen. Diesmal ordnen die Ärzte eine Untersuchung im Kernspintomografen (CT) an, der die Lunge detaillierter darstellen kann als ein Röntgenbild. Doch statt den schlimmen Verdacht auszuräumen, verhärtet die Untersuchung ihn sogar noch.

Im CT zeigt sich, dass die Gewebeverdichtungen fleckenförmig im mittleren und unteren Lappen des rechten Lungenflügels auftreten. Das Volumen der Lunge ist hier deutlich vermindert, es finden sich Ausweitungen in den Bronchien. Die Haut, die die Lungen umhüllt - das sogenannte Lungenfell - ist verdickt. Außerdem offenbart die CT-Aufnahme geschwollene Lymphknoten in der Nähe des rechten Lungenflügels.

Da ist kein Tumor

"Das Bild deutete auf einen bösartigen Tumor hin, also wurde eilig eine Bronchoskopie arrangiert", schreiben die Mediziner im Rückblick. Als sie die Untersuchung anordnen, ahnen sie nicht, dass sie auf einer völlig falschen Fährte sind.

Um einen direkten Blick in die Lunge zu erhaschen, schieben sie ein Endoskop durch die Luftröhre in die Bronchien des Patienten. Dort stoßen sie im unteren rechten Lungenlappen auf einen senffarbenen Fremdkörper, um den sich eine Entzündung gebildet hat. Mit einer langen Biopsiezange ziehen sie den Gegenstand aus dem Organ.

Man kann nur erahnen, wie die Ärzte geguckt haben, als ihnen klar wird, was sie da soeben aus dem Patienten geholt haben: Bei genauem Hinsehen erkennen sie eine Playmobil-Pylone. Der Krebsverdacht hat sich erledigt, bösartig veränderte Zellen finden die Mediziner nicht.

2017 BMJ Publishing Group Pylone aus der Lunge des Patienten

Spiel, Spaß und ein verhängnisvoller Atemzug

Wie sich später herausstellt, hat das Spielzeug wahrscheinlich 40 Jahre im Körper des Mannes gesteckt. Der erinnert sich, dass er das Playmobil-Set mit den Pylonen zu seinem siebten Geburtstag geschenkt bekommen hat. Er habe als Kind viel Playmobil gespielt und auch immer wieder Teile verschluckt, berichtet er. Die Pylone habe er vermutlich kurz nach seinem Geburtstag eingeatmet.

"Unser Patient ist einzigartig", schreiben die Ärzte. In der Literatur konnten sie keinen anderen Fall finden, bei dem ein Gegenstand in der Lunge für 40 Jahre unentdeckt blieb. Sie fanden lediglich einen ähnlichen Fall, in dem der Gegenstand 20 Jahre unbemerkt im Patienten steckte. Es sei extrem ungewöhnlich, dass ein von einem Kind eingeatmeter Gegenstand so lange nicht auffällt, berichten die Mediziner.

Sie gehen davon aus, dass sich die Atemwege des Mannes während des Wachstums an den Fremdkörper angepasst haben und der Patient deshalb lange keine Beschwerden hatte. Später habe dann das Rauchen und schließlich die Lungenentzündung zu den Verwachsungen und schließlich auch zu Symptomen geführt.

Wiedersehen mit gutem Ausgang

Inzwischen geht es dem Patienten deutlich besser. Vier Monate, nachdem die Ärzte die Pylone entfernt haben, lässt der Husten mit Auswurf deutlich nach. Eine neue Röntgenaufnahme zeigt kaum mehr Verwachsungen in der Lunge. Die Ausweitungen der Bronchien sind dagegen weiterhin zu erkennen. Dies sei bei etwa einem Fünftel der Patienten der Fall, die lange Fremdkörper in der Lunge haben, so die Mediziner.

"Man muss positiv erwähnen, dass sich die Symptome stark gebessert haben", schreiben Denny und Kollegen am Schluss. "Und endlich hat der Patient seine lang verlorene Pylone wiedergefunden - am wirklich allerletzten Ort, an dem er von sich aus gesucht hätte."