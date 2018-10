Tod eines 29-Jährigen Gehirn zerstörende Amöbe - das müssen Sie wissen

Der Einzeller Naegleria Fowleri drang über seine Nase ein und setzte sich in seinem Kopf fest: In New Jersey ist ein 29-Jähriger an den Folgen einer Infektion mit einer sogenannten "hirnfressenden" Amöbe gestorben.