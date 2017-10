Glyphosat EU-Kommission strebt Zulassung bis 2022 oder 2024 an

Am Mittwoch stimmen die EU-Staaten darüber ab, ob das Pestizid Glyphosat weiter erlaubt bleibt. Ursprünglich strebte die EU-Kommission eine Verlängerung um zehn Jahre an - jetzt visiert sie einen kürzeren Zeitraum an.