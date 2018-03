Deutschland Fast tausend registrierte Todesfälle durch Grippe

In Deutschland haben sich in diesem Winter deutlich mehr Menschen mit Grippe infiziert als in den Vorjahren. Insgesamt erkrankten in diesem Winter mindestens 300.000 Menschen. Die tatsächliche Zahl der Betroffenen liegt noch deutlich höher, da bei Weitem nicht in jedem Fall auf Grippe getestet wird.

Bisher sind in dieser Saison nachweislich 971 Patienten durch Influenzaviren gestorben, 86 Prozent der Todesopfer waren mindestens 60 Jahre alt, viele litten an Vorerkrankungen. Auch die Todesfallzahlen können in Wirklichkeit deutlich höher liegen, weil sich Grippeerreger nicht bei allen Gestorbenen feststellen lassen. So sind beispielsweise von Bakterien verursachte Lungenentzündungen eine Komplikation der Grippe. Stirbt jemand infolge der Lungenentzündung, sind die Grippeviren meist nicht mehr nachzuweisen.

Deutschland zählt bei der Grippe neben Dänemark und Finnland in dieser Saison zu den am stärksten betroffenen europäischen Ländern. Nur in Luxemburg waren die Werte noch höher.

In einigen Regionen Deutschlands legte die Grippe Krankenhäuser und Ämter lahm. Geplante Operationen mussten teilweise verschoben werden, weil Ärzte fehlten, die Krankenhäuser überfüllt waren oder die Ansteckungsgefahr zu hoch war. In einigen Regionen durften Sanitäter nur noch mit Mundschutz behandeln. Im Februar gab es den höchsten Krankenstand seit zehn Jahren.

Mittlerweile hat die Grippewelle ihren Höhepunkt überschritten. In der vergangenen Woche registrierte das Robert Koch-Institut zwar noch mehr als 25.200 neue Influenzafälle. Das waren jedoch nur noch rund halb so viele wie zwei Wochen zuvor. Am stärksten betroffen ist zurzeit der Osten Deutschlands. In allen anderen Regionen gingen die Ansteckungszahlen inzwischen zurück.

70 Prozent der Erkrankungen haben in diesem Winter Influenza-B-Viren der Yamagata-Linie ausgelöst - eine Virusvariante, vor der der gängige Dreifachimpfstoff nicht direkt schützt. Das kann laut Experten ein Grund sein, warum sich in diesem Winter besonders viele Menschen mit Grippe infiziert haben. Fachleute rieten daher nach dem Ausbruch der Grippewelle zum Vierfachimpfstoff. Dieser wird allerdings nicht von allen gesetzlichen Krankenkassen erstattet.

Das wird sich voraussichtlich zur nächsten Grippesaison ändern, dann soll nicht mehr der Dreifach-, sondern der Vierfachimpfstoff als Standard empfohlen und erstattet werden. Die Entscheidung dazu trifft der zuständige Gemeinsame Bundesausschuss G-BA im April.

Nur Erkältung - oder die echte Grippe? Viele sprechen von einer Grippe, wenn sie nur einen grippalen Infekt haben. Zwischen beiden gibt es aber einen großen Unterschied: Während ein grippaler Infekt in der Regel harmlos verläuft und von vielen verschiedenen Viren verursacht wird, stecken hinter einer echten Grippe allein Influenzaviren. Die Symptome einer Grippe sind deutlich stärker als bei einem grippalen Infekt. Bei älteren, sehr jungen und immungeschwächten Menschen kann eine Infektion lebensgefährlich werden. "Auch wenn beide oft miteinander verwechselt werden, ist die Grippe eine ganz andere Nummer als ein grippaler Infekt", sagt der Virologe Stephan Ludwig von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. "Wenn man eine richtige Grippe hat, dann weiß man das. Dann hat man nicht ein bisschen Schnupfen und Kopfdruck, dann hat man hohes Fieber und Schmerzen." Vor den Influenzaviren schützt die jährliche Grippeimpfung. Die harmlosen Erkältungen hingegen kann auch sie nicht abwehren.

Welche Grippeviren hauptsächlich zirkulieren und Krankheiten auslösen, ändert sich teilweise von Jahr zu Jahr. Zudem verändern sich die Erreger durch Mutationen kontinuierlich. Der Impfstoff wird jedoch bereits vor Ausbruch der Grippewelle entwickelt. Deshalb kann es dazu kommen, dass eine Impfung nicht optimal vor den grassierenden Viren schützt - wie in diesem Winter.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt dennoch vor allem älteren Menschen, chronisch Kranken und Schwangeren sich jedes Jahr gegen Grippe impfen zu lassen. Für diese Saison ist eine Impfung jedoch nicht mehr ratsam, da die Grippewelle bereits abebbt.