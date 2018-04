Influenza Kassen zahlen künftig Vierfachimpfstoff gegen Grippe

Die Grippeschutzimpfung wird in Deutschland ab der kommenden Saison mit einem Vierfachimpfstoff erfolgen. Das entschied der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen am Donnerstag in Berlin. Die Entscheidung ist für alle gesetzlichen Krankenkassen bindend. Bislang gab es keine verbindliche Regelung, ob sie einen Dreifach- oder einen Vierfachwirkstoff gegen die saisonale Grippe bezahlen. Der Dreifachimpfstoff enthält Bestandteile von drei verschiedenen Virusstämmen, die Vierfach-Variante von vier.

In Kraft treten kann der Beschluss des G-BA allerdings erst nach Nichtbeanstandung durch das Bundesministerium für Gesundheit in zwei Monaten, wie das Gremium auf Anfrage mitteilte.

Der G-BA folgte einer Empfehlung, die die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert Koch-Instituts (RKI) im Januar veröffentlicht hatte. Die Experten hatten die Wirksamkeit von Drei- und Vierfachimpfungen analysiert und waren zu dem Schluss gekommen, dass Letztere bis zu 388.000 Arztbesuche und bis zu 1800 Krankenhauseinweisungen während einer Grippesaison verhindern könnte.

Schutzimpfungen gegen die saisonale Grippe gehören seit 2007 zum verpflichtenden Leistungskatalog gesetzlicher Kassen. Sie werden für alle Gruppen übernommen, denen die Stiko die Impfung explizit empfiehlt.

Das sind unter anderem alle ab 60-Jährigen, viele chronisch Kranke und Schwangere (ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel). Des Weiteren wird auch Menschen zur Impfung geraten, die ein größeres Risiko haben, im Krankheitsfall andere anzustecken oder beruflich mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommen - dazu zählen medizinisches Personal, Lehrer, Erzieher und Altenpfleger.

Wer nicht zu diesen Risikogruppen zählt, bekommt die Impfung nicht unbedingt erstattet - manche Kassen übernehmen die Kosten aber für alle Versicherten.

Die Weichenstellungen für die Grippeschutzimpfungen erfolgen stets mit großem Vorlauf zur kommenden Saison. Das liegt daran, dass die Hersteller Zeit für die Produktion der Dosen brauchen. Deren Zusammensetzung wird jedes Jahr von der Weltgesundheitsorganisation international neu festgelegt, je nachdem, welche Virusstämme vor allem zirkulieren.

Besonders starke Grippewelle

Die Grippewelle war in diesem Winter in Deutschland besonders heftig, noch ist sie nicht ganz überstanden. Bis zum 30. März waren dem RKI knapp 314.000 Fälle gemeldet worden, 1095 Menschen starben bis jetzt an den Folgen der Infektion. Knapp 70 Prozent der Erkrankungen wurden von Influenza-B-Viren der sogenannten Yamagata-Linie verursacht. Bestandteile dieses Virusstammes waren im Vierfachimpfstoff enthalten, aber nicht in der Dreifach-Variante.

Wer sich in dieser Saison auf eigene Kosten mit dem Vierfachimpfstoff hat impfen lassen, kann das Geld übrigens nicht auf Basis der G-BA-Entscheidung von der Kasse zurückfordern. "Richtlinienentscheidungen des G-BA können grundsätzlich nicht rückwirkend in Kraft treten", teilt der Ausschuss mit.