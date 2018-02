Manche Menschen erröten ständig - und wenn sie dann fürchten, dass sich ihre Wangen wieder knallrot färben, passiert es noch häufiger. So ergeht es auch einem 28-Jährigen in Großbritannien. Keine Therapie hat ihm geholfen, sodass er sich für die letzte Möglichkeit entscheidet: eine Operation. Chirurgen durchtrennen einige Nerven im Brustraum, die dafür sorgen, dass sich die Blutgefäße im Gesicht weiten. Dem Rotwerden wird also die körperliche Grundlage genommen.

Doch die OP zieht Komplikationen nach sich, der Mann leidet unter schweren Schmerzen im Brustraum, die sich bei Bewegung noch weiter verschlimmern. Die Medikamente, die ihm die Ärzte verschreiben, helfen kaum. Die Physiotherapie, mit der er wieder mehr Aktivität erlangen soll, kann er nicht richtig absolvieren. Zehn Wochen nach dem Eingriff geht es ihm immer noch schlecht.

Die Leidenschaft des Patienten ist Triathlon. Deshalb hat er die Idee, dass ihn Schwimmen im kalten Wasser vielleicht kurz von den Schmerzen ablenkt. Er kennt einen felsigen Küstenabschnitt, an dem man nur mit einem Sprung ins Wasser gelangt und dann etwa eine Minute schwimmen muss, um wieder an Land zu gelangen. Den Ärzten erzählt er nichts von dem Plan.

"Ich war verzweifelt"

"Ich war mir nicht sicher, ob es helfen würde, doch ich wollte es ausprobieren. Ich war verzweifelt", zitieren ihn seine Ärzte im Fachblatt "BMJ Case Reports".

Nach dem Sprung ins Wasser hat der Mann das Gefühl, er müsse um sein Leben schwimmen, an Land kommen, bevor seine Muskeln in der Kälte nicht mehr funktionieren. Sein ganzer Körper kribbelt vor Kälte. Die Wassertemperatur liegt bei etwa elf Grad Celsius. Direkt nach dem Eintauchen bekommt er einen Tunnelblick. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass er den Schmerz vergisst und ebenso die Angst vor den stechenden Schmerzen in der Brust, die mit Bewegung einhergehen. Nach dem anfänglichen Schock genießt er die Situation.

Als er aus dem Wasser kommt, wird ihm bewusst, dass der Schmerz verschwunden ist.

"Ich konnte es kaum glauben", sagt er rückblickend. Die Schmerzmittel kann er absetzen, inzwischen ist er wieder so aktiv wie vor der OP.

In dem veröffentlichten Fallbericht betonen Tom Mole von der University of Cambridge und Pieter Mackeith von der University of East Anglia, dass keineswegs bewiesen ist, dass der Sprung ins kalte Wasser ihren Patienten geheilt hat. Das lässt sich rückblickend in einem Einzelfall nie definitiv sagen.

"Das ist ein sehr ungewöhnlicher Fall", sagt Winfried Meißner, der am Universitätsklinikum Jena Schmerzpatienten betreut. Wie dem Mann der Sprung ins kalte Wasser geholfen haben könnte, darüber könne man nur mutmaßen, sagt Meißner.

Angst vor der Bewegung verlieren

Eine Möglichkeit: Er konnte endlich die Angst vor der Bewegung abstreifen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der sogenannten multimodalen Schmerztherapie, sagt Meißner. Leiden Menschen unter chronischem Schmerz, entwickeln sie oft Furcht vor Bewegung und Aktivität. Diese zu überwinden, bedeutet, mehr Lebensqualität zu gewinnen. "Die Schmerzen verschwinden dadurch nicht völlig", schränkt Meißner ein, "aber die Patienten kommen im Alltag viel besser zurecht." Auch die Autoren des Fallberichts vermuten, dass die plötzliche Reizüberflutung beim Schwimmen im kalten Wasser die sich verfestigte Angst vorm Bewegen gebrochen haben könnte.

Meißner hat eine weitere Idee: Möglicherweise hatte der Patient ein blockiertes Wirbelgelenk - über die vorausgegangene Diagnostik wird in dem Fallbericht kaum etwas berichtet. Die Schwimmbewegungen könnten dann zu einer Lösung der Blockierung geführt haben.

Wohltuende Kälte

Doch auch die Kälte könnte wichtig gewesen sein. Dass Kälte akut Schmerzen lindert, ist bekannt. Doch kann sie längerfristig helfen? Es gibt sogar sogenannte Kältekammern in der Schmerztherapie: Patienten gehen für wenige Minuten in einen Raum, in dem die Temperaturen bei minus 100 Grad oder noch tiefer liegen. Es gebe einige begeisterte Patientenberichte, sagt Meißner. Doch wissenschaftliche Studien fehlten. "Wir wissen viel zu wenig über nicht medikamentöse Schmerztherapieverfahren", sagt Meißner. Er wünscht sich öffentliche Forschungsprogramme für solche Therapien - denn Gelder von Pharmakonzernen gibt es an dieser Stelle nicht.

Was der Fall aus Sicht der britischen Autoren auch zeigt: wie wichtig es ist, bei der Schmerztherapie den jeweiligen Patienten im Blick zu behalten. Die klassische Physiotherapie mit ihrem langsamen Fortschritt konnte den sportlichen Mann nicht begeistern, er empfand sie als mühselig und ineffektiv. Sein Sprung ins kalte Wasser wäre im Umkehrschluss vermutlich für viele andere Patienten nicht das richtige Mittel.