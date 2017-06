Hepatitis-C-Mittel "Harvoni" Gefälschtes Medikament in Apotheke entdeckt

Patienten mit Hepatitis C sollten aufpassen: In einer Apotheke in Nordrhein-Westfalen wurden Fälschungen des Mittels "Harvoni" entdeckt. Die Herkunft und der Inhalt der Tabletten sind noch unklar.