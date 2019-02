Allergien Das schöne Wetter bringt die Pollen

Pollenallergiker sollten in den kommenden Tagen sicherheitshalber Taschentücher einstecken. Die Hauptblüte von Hasel und Erle stehe zwar noch aus. Trotzdem seien schon einige Pollen unterwegs, sagt Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes. Das trockene und warme Wetter werde den Pollenflug verstärken.

Der Pollenflug-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnt für das Wochenende fast bundesweit vor mittlerer Belastung mit Haselpollen, es gibt nur einige Ausnahmen in Süddeutschland. Auch die Erle sorgt laut Vorhersage vor allem im Norden und in der Mitte Deutschlands für eine geringe bis mittlere Belastung.

Im März und April folgen Esche und Birke

Dass Allergiker in Bayern und anderen Teilen Süddeutschlands noch frei durchatmen können, erklärt Endler mit dem unterschiedlichen Pflanzenwachstum. In weiten Teilen Bayerns und in Höhenlagen war es in den vergangenen Wochen noch kalt und schneereich, dadurch sei die Natur noch nicht so weit entwickelt.

Als nächstes müssen sich Allergiker nach Angaben der Expertin auf Esche und Birke einstellen, diese Bäume blühen im März und April.

Mehr als 15 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine Pollenallergie, die Tendenz ist steigend. Die Folgen reichen von einer laufenden Nase über Bindehautentzündungen bis hin zu Asthma. Wie stark die Beschwerden ausfallen, hängt unmittelbar mit der Konzentration der Pollen in der Umgebung zusammen.

Wer bei sich eine Allergie vermutet, sollte diese abklären und im Zweifel behandeln. Sonst droht der sogenannte Etagenwechsel: Aus einem Heuschnupfen entwickelt sich innerhalb von zehn bis 15 Jahren bei etwa 40 Prozent der Betroffenen ein allergisches Asthma.

Tipps - so meiden Sie unnötige Pollenbelastung: