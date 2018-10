Nach dem Besuch des bekannten KitKatClubs in Berlin ist ein Gast an einer bakteriellen Hirnhautentzündung erkrankt. Nach ersten Erkenntnissen kam es in dem Techno-Klub zur Ansteckung mit der Meningokokken-Meningitis. Das teilte das Bezirksamt Berlin-Reinickendorf mit.

Menschen, die den Klub am Samstag besucht hatten, sollten sich "unverzüglich vorbeugend behandeln" lassen. "Bitte suchen Sie sofort Ihre Hausärztin, Ihren Hausarzt oder die Rettungsstelle eines Krankenhauses auf", teilte die Behörde mit.

Eine bakterielle Hirnhautentzündung sei eine schwerwiegende Erkrankung, hieß es weiter. Symptome seien starke Kopfschmerzen, hohes Fieber, Schüttelfrost, Schwindel und Nackensteifigkeit. Innerhalb weniger Stunden könne sich ein lebensbedrohliches Krankheitsbild entwickeln.

Die Ansteckung erfolge über Flüssigkeiten aus dem Mund- und Rachenraum. In der Regel sei dazu ein sehr enger Kontakt nötig. Der KitKatClub ist als sehr freizügig bekannt, die Gäste können dort vor den Augen anderer Sex haben.

Die vorbeugende Behandlung bei Verdacht auf Meningokokken-Meningitis besteht laut Behörde üblicherweise aus der Einnahme eines Antibiotikums.