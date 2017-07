HIV-Therapie Monatsspritze statt täglicher Tablette

Bisher müssen HIV-Patienten täglich eine oder mehrere Tabletten nehmen, um das Virus zu kontrollieren. Künftig könnte eine Monatsspritze als Alternative dienen, berichtet ein internationales Forscherteam auf der HIV-Konferenz in Paris.

Die Wirkstoffe werden dabei in den Muskel gespritzt. Sollten bereits laufende Zulassungsstudien die im Fachblatt "The Lancet" veröffentlichten Ergebnisse bestätigen, könnte die Injektionstherapie gegen HIV auf den Markt kommen.

In der nun vorgestellten Studie, die auch in Deutschland vor allem die Sicherheit der Therapie prüfte, nahmen rund 300 Teilnehmer zunächst 20 Wochen lang wie üblich drei Wirkstoffe als Tabletten ein. Danach führten knapp 60 Patienten diese Behandlung fort, während jeweils 115 Teilnehmer zwei Wirkstoffe im Abstand von vier oder acht Wochen gespritzt bekamen.

Wer hat's bezahlt?

Die Studie wurde mit Industriegeldern von ViiV Healthcare und Janssen R&D finanziert. Mehrere der Studienautoren arbeiten bei ViiV Healthcare, Janssen oder GlaxoSmithKline.

Nach knapp zwei Jahren war die Viruskontrolle bei der Injektionstherapie so effektiv wie bei der Tabletteneinnahme. Bei rund 90 Prozent der Betroffenen wurde das Virus dauerhaft unterdrückt. Häufigste Nebenwirkung der Injektionen waren Schmerzen an der Einstichstelle, die im Mittel nach drei Tagen abklangen. Für die Zulassung wird nun die Behandlung im Vier-Wochen-Abstand weiter untersucht.

Norbert Brockmeyer von der Ruhr-Universität Bochum hält die Behandlung für eine "gute Lösung für Menschen, die Probleme haben, täglich Tabletten zu nehmen". Auch dass diese Therapie nur zwei statt wie bisher üblich drei Substanzen enthält, wertet der Sprecher des Kompetenznetzes HIV/Aids als Fortschritt.

"Diese Resultate verdienen große Aufmerksamkeit", schreiben Mark Boyd von der University of Adelaide und David Cooper von der University of New South Wales in Sydney in einem "Lancet"-Kommentar. "Eine antivirale Injektionstherapie ist umso attraktiver, je seltener sie injiziert werden muss."