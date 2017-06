Homöopathie und Krankenkassen Zahlt ihr auch den Kneipenabend?

Fidget Spinner



Was bitte? Genau! Wie bei homöopathischen Mitteln weiß man bei diesem Gerät anhand des Namens nicht, was man bekommt. Deshalb fordern wir eine Apothekenpflicht. Ganz nebenbei erfüllen Fidget Spinner auch die Kriterien für die Kostenübernahme einer Anwendung durch die Krankenkasse: Die Handkreisel sind das Trend-Spielzeug schlechthin bei Kindern. Man kann sie überall mit hinnehmen und, zur Ablenkung, zur Entspannung oder einfach aus Spaß in Bewegung versetzen. Eltern machen damit nicht nur gute Erfahrungen, denn die Teile gehen recht schnell kaputt, wenn sie runterfallen. Weil der Nachwuchs sie so schätzt, muss dann schnell Ersatz her.