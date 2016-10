Batterieprobleme St. Jude Medical warnt Defibrillator-Patienten

Die Firma St. Jude Medical warnt Patienten und Ärzte, dass sich die Batterien bei bestimmten Herzimplantaten des Unternehmens vorzeitig entleeren. Das kann für die Patienten lebensgefährlich sein, da die Geräte den Rhythmus und damit die Pumpfunktion des Herzens aufrecht erhalten. Bei den Medizinprodukten handelt es sich um sogenannte ICD- und CRT-D-Implantate.

Ob Ihr Gerät von der Warnmeldung betroffen ist, können Sie hier nachlesen.

ICD sind implantierbare Defibrillatoren, die immer dann Impulse abgeben, wenn das Herz gefährlich aus dem Takt gerät. CRT-D-Implantate wiederum synchronisieren die Schlagkraft der linken und rechten Herzkammer wieder etwa bei Menschen mit Herzinsuffizienz. Betroffen sind die vor dem 23. Mai 2015 hergestellten Geräte.

Entleert sich eine Batterie, vibriert das Implantat als Warnhinweis. Normalerweise haben Patienten bis zu drei Monate Zeit, die Batterie wechseln zu lassen. Bei einer kleinen Zahl der Geräte sei es jedoch möglich, dass sie schon nach 24 Stunden keine elektrischen Impulse mehr abgeben können. Als Grund werden Lithiumablagerungen genannt.

In Deutschland sind laut St. Jude Medical rund 28.000 Geräte vor dem 23. Mai 2015 implantiert worden. Das Unternehmen gibt an, dass es in 0,21 Prozent der Fälle zu einer vorzeitigen Entladung kommen könne. Ob das der Fall sei, könne in der Arztpraxis oder durch Fernüberwachung festgestellt werden. "Wir haben bereits eine kleine Anzahl an Geräten auf Grund von vorzeitiger Batterieentladung zurückerhalten", schreibt die Firma auf Anfrage.