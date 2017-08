Mehr als 60 Kinder tot Chefarzt der Uniklinik Neu-Delhi entlassen

In einem indischen Krankenhaus in Gorakhpur sind seit vergangenem Montag über 60 Kinder ums Leben gekommen. Nun ist der Chef-Kinderarzt des Universitätsklinikums in Neu-Delhi entlassen worden. Gorakhpur ist etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Eine Ärztevereinigung kritisierte, der Mediziner solle die Verantwortung für die grobe Fahrlässigkeit und Inkompetenz der Regierung des Bundesstaates Uttar Pradesh übernehmen.

Laut Medienberichten vom Samstag soll das Unglück auch auf eine Störung bei der Versorgung mit Flüssigsauerstoff zurückzuführen sein. Die Klinik habe Rechnungen des Zulieferers nicht bezahlt. Ein Beamter des Distrikts, Rajiv Rautela, bestätigte, dass das Krankenhaus der Firma, die den Sauerstoff an die Klinik liefere, Zahlungen in Höhe von 6,8 Millionen Rupien schulde, etwa 100.000 US-Dollar.

Eltern hatten berichtet, dass die Sauerstoffversorgung Donnerstagnacht ausfiel und sie ihre Kinder mit Beatmungsbeuteln selbst versorgen mussten. "Das war der Zeitpunkt, als die Zahl der Todesfälle nach oben ging", sagte eine Mutter, deren Sohn nicht unter den Toten ist.

Nach Angaben der Eltern hatte die Firma, die das Krankenhaus mit Flüssigsauerstoff beliefert, zuvor bereits mehrfach gedroht, die Versorgung zu stoppen, wenn Rechnungen nicht beglichen würden.

Die Klinik kritisierte die Regierung, zu wenig Geld für die Versorgung der Patienten zur Verfügung gestellt zu haben. Der oberste Minister des Bundesstaates, Yogi Adityanath, stritt ab, über das Problem informiert worden zu sein und versicherte, dass allen Anträgen auf Geldmittel unverzüglich entsprochen worden sei.

Mögliche Todesursache: Japanische Enzephalitis

Die Verwaltung des Bundesstaates Uttar Pradesh bestreitet die Vorwürfe. Sie erklärte, es habe zwar Probleme mit der Sauerstoffzufuhr gegeben. Als Alternative hätten aber Sauerstoffflaschen zur Verfügung gestanden. Der Tod der Kinder könne also nicht auf Sauerstoffmangel zurückzuführen sein.

Auch das Krankenhaus geht davon aus, dass schwere Krankheiten wie die Japanische Enzephalitis die Todesrate im August erhöht haben. Einige Kinder seien zudem in der Folge von Komplikationen bei der Geburt gestorben.

Das Gebiet, in dem das Krankenhaus liegt, ist eines der ärmsten in ganz Indien. Hunderte Kinder sterben dort jährlich auch an den Folgen des Japanischen Enzephalitis-Syndroms. Dabei handelt es sich um eine von Viren verursachte Tropenerkrankung, die mit einer Gehirnentzündung einhergeht. Allein in den vergangenen zwei Monaten seien von 370 Kinder, die mit der Krankheit in die Klinik gekommen waren, 129 gestorben, sagte eine Sprecherin.

Gegen die Erkrankung gibt es zurzeit keine spezifisch wirksamen Medikamente, die Therapie beschränkt sich auf Linderung der Symptome. Mediziner unterstützen dabei lebenswichtige Funktionen wie Kreislauf und Atmung und versuchen zu verhindern, dass sich weitere Menschen mit dem Virus infizieren.