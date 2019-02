Nach Kritik von Betroffenen Spahn entschuldigt sich für Krebs-Tweet

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist bekannt für seine steilen Thesen. Im Vorfeld des Weltkrebstages hatte er sich bereits mit der Aussage, Krebs könne in zehn bis 20 Jahren besiegt sein, erhebliche Kritik eingehandelt. Am Weltkrebstag selbst ging er jedoch für viele Betroffene zu weit.

In einem Tweet schrieb der Bundesgesundheitsminister, dass jeder "seinen persönlichen Kampf gegen Krebs" direkt beginnen könne. Anschließend zählte er bekannte Risikofaktoren auf: "Nicht (mehr) rauchen, sich mehr bewegen, gesund ernähren und die Haut vor UV-Strahlung schützen (Sonnencreme)!"

Jeder kann seinen persönlichen Kampf gegen Krebs heute beginnen. Wie? So: Nicht (mehr) rauchen, sich mehr bewegen, gesund ernähren und die Haut vor UV-Strahlung schützen (Sonnencreme)!#Weltkrebstag #Prävention — Jens Spahn (@jensspahn) 4. Februar 2019

Rein wissenschaftlich gesehen hat Spahn mit seiner Aussage recht. Alleine 2018 hätten in Deutschland 165.000 von 440.000 Krebserkrankungen verhindert werden können, wenn sich alle Menschen in Bezug auf ihre Gesundheit vorbildlich verhalten hätten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Deutschen Krebsforschungszentrums. Die Zahlen zeigen aber auch: Ein Großteil der Krebskranken hatte sein Schicksal nie selbst in der Hand.

Hinzu kommt, dass Krebs eine höchst individuelle Krankheit ist - und das deutsche Gesundheitssystem mit den gesetzlichen Krankenkassen auf dem Solidarprinzip beruht. Jeder wird aufgenommen und behandelt - ganz gleich, wie er sich verhält.

Wie waren die Reaktionen auf Spahns Tweet?

Viele Betroffene und ihre Angehörigen fühlten sich von der Aussage angegriffen, unter Spahns Tweet sammelten sich innerhalb weniger Stunden mehr als 1000 Kommentare. Die meisten warfen ihm vor, zu sehr zu vereinfachen und zu pauschalisieren.

Ich nehme an meine Eltern haben mich einfach nicht genug eingecremt : Knochenkrebs mit 3 Jahren, 3 Jahre Chemo und Bestrahlung, Amputation mit 6 Jahren. Alles knorke, aber mit Sonnencreme wäre es vermutlich einfacher gewesen. — Janin (@bisoux) 4. Februar 2019

Getroffen hats auch mich. Trotz Sonnencreme und Vorsorge... Manchmal hilft auch einfach mal nix tweeten, wenn man nichts zu sagen hat. pic.twitter.com/qFfDh8BHGf — Nicole ‍♀️ (@MeyerWidmer) 4. Februar 2019

Mit die größte Qual für Krebspatienten sind die mit der Krankheit verbundenen Schuldgefühle und das Empfinden der Krankheit als Strafe für eigenes Fehlverhalten. Doch Krebs ist ein komplexes Geschehen. Tun Sie diesem Land einen Gefallen und schweigen Sie zu Gesundheitsthemen. — (((Beate Schicker))) (@Saltytrees) 4. Februar 2019

19 Stunden nachdem er seinen Tweet abgesetzt hatte, reagierte Spahn auf die Kritik. In einem weiteren Beitrag auf Twitter entschuldigte er sich: "Es tut mir leid, wenn mein Tweet missverständlich war. Nichts liegt mir ferner, als den Erkrankten eine Mitschuld zu geben oder Krebs zu verharmlosen."

Es tut mir leid, wenn mein Tweet missverständlich war. Nichts liegt mir ferner als den Erkrankten eine Mitschuld zu geben oder Krebs zu verharmlosen. Im Gegenteil: Wir sollten durch mehr Prävention, frühere Früherkennung, bessere Therapien schweres Leid zu vermindern versuchen. — Jens Spahn (@jensspahn) 5. Februar 2019

Statt seine Aussage weiter zu erklären, äußerte sich Spahn noch einmal allgemeiner: Prävention, frühere Erkennung und bessere Therapien sollten helfen, schweres Leid zu vermindern.

Krebs ist in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. 2015 waren Krebserkrankungen nach Angaben des Statistischen Bundesamts die Ursache für fast ein Viertel aller Todesfälle.