Gesetzentwurf Implantate-Register bis 2020 geplant

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen Gesetzentwurf für ein Implantate-Register vorgelegt. Dieses soll für Patienten mehr Sicherheit bringen, wenn sie Knieprothesen, Herzschrittmacher und andere Implantate brauchen. "Damit wissen wir, wer wann wem etwas eingebaut hat", sagte Spahn der "Rheinischen Post".

Im Vergleich zu Medikamenten sind die Hürden für die Zulassung von Medizinprodukten äußerst niedrig - selbst wenn es um die kritischen Produkte wie Herzschrittmacher oder Hüftprothesen geht. Nach dem Skandal um fehlerhafte Brustimplantate wurde das System im Jahr 2017 zwar europaweit überarbeitet.

Dennoch kritisieren Experten bis heute mehrere Probleme: Anders als bei Medikamenten entscheiden sogenannte Benannte Stellen über die Zulassung. Diese sind jedoch finanziell von den Aufträgen der Unternehmen abhängig. Hersteller dürfen sich zudem europaweit eine Stelle aussuchen. Aufwendige Studien, die belegen, dass die Medizinprodukte mehr nützen als schaden, müssen die Hersteller bisher nicht vorweisen.

Daten bleiben bisher geheim

Bislang ist es für Ärzte und Patienten auch kaum möglich, verschiedene Medizinprodukte miteinander zu vergleichen und das beste auszuwählen. Das liegt unter anderem daran, dass die Daten, anhand derer ein Produkt zugelassen wurde, oft geheim bleiben. Zum anderen fehlt ein Verzeichnis, in dem alle verfügbaren Medizinprodukte aufgelistet sind. Was Patienten darüber wissen sollten, lesen Sie hier.

Den letzten Punkt will Spahn nun ändern. Mit dem Register sei es möglich, alle betroffenen Patienten zu informieren, wenn Probleme bei einem Produkt auftreten. Die verantwortlichen Gesundheitseinrichtungen, die betroffenen Patienten sowie die Hersteller würden verpflichtet, an dem Register teilzunehmen, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Das Gesetz soll bereits Anfang 2020 in Kraft treten. Der Aufbau des Registers wird nach Angaben des Gesundheitsministers jedoch drei bis fünf Jahre dauern. "Auch selbst wenn ein Produkt in Ordnung ist, gewinnen wir Erkenntnisse über dessen Haltbarkeit und Qualität", erklärte Spahn.

Auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Einführung der elektronischen Patientenakte bis 2021 will Spahn beschleunigen, indem er den Krankenkassen Strafen androht. "Wir werden finanzielle Sanktionen für die Kassen vorsehen, die das nicht erfüllen", sagte er. Ihnen würden 2,5 Prozent für Verwaltungsausgaben gekürzt.