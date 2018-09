Johannesburg Mann lebt vier Tage lang mit Messer im Kopf

Er hatte nur helfen wollen, erzählt der 25-Jährige dem "British Medical Journal". Ein Freund war in einen Streit geraten, also ging er dazwischen, betrunken wie er war. Danach steckte ein Messer in seinem Kopf. Der Griff hatte sich gelöst, von außen schimmerte nur noch das silberne Ende der Klinge unter seinem Auge hervor. Das erklärt wohl, neben Alkohol und Schock, warum der Mann nicht merkte, was mit ihm los war.

Zwar hatte er Kopfschmerzen. Sein linkes Auge tat ihm weh, als er es bewegte. Statt zum Arzt zu gehen, fuhr er jedoch nach Hause, um sich hinzulegen. Doch daraus wurde nichts. "Meine Freunde holten mich ab und brachten mich ins Krankenhaus", schildert der Mann seine Erlebnisse. Das habe ihn genervt, es kam sogar zum Streit.

Erst beim Anblick der Röntgenbilder realisierte auch der 25-Jährige, dass er in eine Messerstecherei geraten war. Rund zehn Zentimeter bohrte sich die Klinge durch seinen Schädel - vom linken Auge fast bis zum rechten Ohr. Bis Ärzte sie wieder entfernten, vergingen allerdings mehr als drei Tage.

BMJ Case Reports Ende der Klinge unter dem Auge des Patienten

Augenarzt? Neurochirurg? HNO-Arzt?

Zuerst war das lokale Krankenhaus, in das ihn seine Freunde gebracht hatten, von seinem Fall überfordert. Es existierte kein CT-Gerät, um die Schäden in seinem Kopf genauer zu betrachten. Also überwiesen die Ärzte den 25-Jährigen weiter ans Chris Hani Baragwanath Academic Hospital in Johannesburg, das er am nächsten Morgen erreichte. Dort begann ein Ringen um die Zuständigkeit.

Angesichts der Verletzungen riefen die Ärzte in der Notaufnahme erst einen Augenarzt zu Rate, doch das Auge wirkte gesund, reagierte normal auf Licht. Dann einen Neurochirurgen, allerdings schien auch das Gehirn unverletzt, der Mann war bei vollem Bewusstsein. Schließlich beugte sich noch ein Hals-Nasen-Ohrenarzt über die Röntgenbilder, der sich ebenfalls nicht zuständig sah. Letztendlich übernahm ein Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg den Fall.

BMJ Case Reports Röntgenbild des Schädels

Durch das Hin und Her verzögerte sich die Behandlung weiter. Erst 24 Stunden nach seiner Ankunft im Krankenhaus konnte der 25-Jährige ein Krankenhausbett beziehen. Dort ordneten die Ärzte CT-Aufnahmen mit Kontrastmittel an, um die Blutgefäße rund um die Klinge sichtbar zu machen - und stießen auf das nächste Problem. Ihr Patient hatte eine Allergie, die Ärzte mussten seinen Körper auf die Behandlung mit dem Kontrastmittel vorbereiten. Bis die Aufnahmen gemacht werden konnten, verstrichen weitere 24 Stunden.

"Spielt nicht den Helden"

Trotz allem zeigte das CT-Ergebnis noch einmal eindrucksvoll, wie viel Glück der Patient gehabt hatte. Die Klinge hatte keine wichtigen Blutgefäße getroffen. Da das Messer außerdem fest in Knochenstrukturen im Inneren des Schädels steckte, konnte es sich nicht bewegen und weiteres Gewebe verletzen. Endlich, vier Tage nach dem Streit, trauten sich die Mediziner, das Messer herauszuziehen. Der Eingriff glückte, schon zwei Tage später konnte der Mann die Klinik wieder verlassen.

BMJ Case Reports CT-Aufnahme des Kopfes

Stichverletzungen seien in Südafrika unter schwarzen, jungen Männern weit verbreitet, schreiben die Ärzte im "British Medical Journal". Es sei jedoch extrem selten, dass es zu Stichen rund um die Augenhöhle und Gesicht komme, ohne dass das Gehirn oder wichtige Gefäße zur Versorgung des Gehirns verletzt würden. Hinzu komme, dass Fremdkörper eigentlich so schnell wie möglich entfernt werden sollten. Mit den Stunden steigt das Risiko für ein Verrutschen, Blutungen oder Infektionen.

"Ich kann jetzt anders aufs Leben blicken, weil mir klar geworden ist, was für ein Geschenk es ist", erzählt der 25-Jährige. Er sei zu einer besseren Person geworden, die gelernt habe, mit Situationen umzugehen - ob im Guten oder im Schlechten. "Indem ich meine Geschichte teile, möchte ich an alle appellieren: Spielt nicht den Helden, wenn jemand eine Schusswaffe oder ein Messer hat."

Er habe aber auch eine tief sitzende Angst entwickelt und fürchte um seine Sicherheit und die anderer Menschen in seiner Nachbarschaft. "Ich sehe, wie die jungen Menschen alleingelassen werden mit keiner anderen Option, als kriminell zu werden, um zu überleben", sagt er. "Die Zukunft so vieler Menschen wird zerstört, weil sie nichts anderes kennen als dieses harte Leben."