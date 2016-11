Deutschland Zahl der Krebs-Neuerkrankungen gestiegen

Die Zahl der Krebs-Neuerkrankungen in Deutschland hat sich seit 1970 fast verdoppelt - auf 482.500 Menschen im Jahr 2013. Das geht aus dem ersten Bericht zum Krebsgeschehen hervor, den das Robert Koch-Institut (RKI) und das Bundesgesundheitsministerium nun vorstellten. Begründet wird die Entwicklung darin mit der älter werdenden Gesellschaft - bei vielen Krebsarten steigt das Erkrankungsrisiko mit dem Alter.

Rechnet man den Altersaspekt heraus, gehen die Erkrankungsraten seit einigen Jahren insgesamt zurück, wie es in dem Bericht heißt. Zum Beispiel litten weniger Männer an Lungenkrebs, da es weniger Raucher gebe.

Dagegen steigen dem Bericht zufolge die Erkrankungsraten beim Bauchspeicheldrüsenkrebs und bei bösartigen Lebertumoren. Da sich die Behandlungsergebnisse in den vergangenen Jahrzehnten nicht entscheidend verbessert hätten, führten die meisten dieser Erkrankungen zum Tode.

Der "Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland" des Zentrums für Krebsregisterdaten am RKI ist am Dienstag erstmals veröffentlicht worden. Künftig soll er alle fünf Jahre erscheinen und eine Übersicht liefern zu Krankheitsgeschehen, Fortschritten und künftigen Entwicklungen. Eine Grundlage sind die bevölkerungsbezogenen Krebsregister der Bundesländer, mit denen seit 2009 flächendeckend Daten erhoben werden.

Weitere Kernpunkte des Berichts: