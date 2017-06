Arzneimittelreport Ausgaben für Krebsmedikamente stark gestiegen

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Krebsmedikamente sind in den vergangenen Jahren einer Studie zufolge rapide angewachsen. Wie die zweitgrößte Krankenkasse Barmer in ihrem in Berlin vorgelegten Arzneimittelreport feststellt, sind bei ihr die Aufwendungen für onkologische Präparate seit dem Jahr 2011 um 41 Prozent gestiegen.

Sie überträfen damit deutlich die Kostensteigerungen aller anderen Arzneimittel ohne Rezepturen, die im selben Zeitraum um 20 Prozent angewachsen seien. Fünf der zehn Medikamente mit der größten Umsatzsteigerung dienten der Behandlung von Tumorerkrankungen.

Der Trend lässt sich laut Barmer nicht durch eine größere Anzahl betroffener Patienten erklären, denn darauf entfielen seit 2011 lediglich acht Prozent der Steigerungen. "Ziel der Pharmahersteller ist allein der maximale Umsatz", kritisierte Barmer-Chef Christoph Straub. Auch bei Krebsmedikamenten seien jedoch faire Preise wichtig. Er forderte, nach fünf Jahren den Nutzen von Arzneimitteln zu überprüfen und darauf basierend ein realistisches Preis-Leistungs-Verhältnis zu bestimmen.

Die Autoren der Studie haben die Kosten von 31 Onkologie-Präparaten in Europa, Australien und Neuseeland verglichen. Demnach liegen in Deutschland bei 90 Prozent der Medikamente die Preise über dem Mittelwert. Acht der 31 Mittel kosteten hier sogar am meisten. Notwendig sei eine Debatte, ob die Preise für Krebsmedikamente noch gerechtfertigt seien, forderte Straub.