Deutschland Jedes vierte heute geborene Mädchen wird 100

Kennen Sie einen Menschen, der hundert Jahre alt geworden ist? Wahrscheinlich nicht, heute ist ein so hohes Alter immer noch etwas Besonderes. Doch das wird sich in den kommenden Generationen ändern, wie deutsche Wissenschaftler berichten.

Von den in diesem Jahr in Deutschland geborenen Mädchen soll nahezu jedes vierte statistisch gesehen 100 Jahre alt werden. Fast 90 Prozent werden das Jahr 2100 erleben, wie das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) unter Berufung auf einen Experten der Universität Köln mitteilte.

Von den 2016 geborenen Jungen hat demnach ein Sechstel die statistische Chance, den 100. Geburtstag zu erreichen. 82 Prozent der Jungen werden den Zahlen zufolge den nächsten Jahrhundertwechsel feiern können.

Nach Ansicht von Eckart Bomsdorf vom Institut für Ökonometrie und Statistik der Uni Köln wird die Lebenserwartung oft unterschätzt. Rein intuitiv setzten viele Menschen die eigene Lebenserwartung zu niedrig an, weil sie die Lebenszeit ihrer Eltern oder Großeltern zum Vergleich heranzögen und dabei die steigende Lebenserwartung von Generation zu Generation ausblendeten.

Noch zehn Jahre mehr, als oft geglaubt?

Auch sogenannte Periodensterbetafeln, wie sie vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht werden, berücksichtigen laut Bomsdorf nicht, wie sich die Sterbewahrscheinlichkeiten in Zukunft etwa aufgrund des medizinischen Fortschritts entwickeln werden. Stattdessen liefern sie immer nur eine Momentaufnahme: Wie lange würden die Menschen leben, wenn alles so bliebe, wie es aktuell ist?

Diesen Daten zufolge liegt die durchschnittliche Lebenserwartung Neugeborener aktuell bei rund 83 Jahren für Mädchen und 78 Jahren für Jungen. "Eigenen Modellrechnungen nach kann davon ausgegangen werden, dass die Lebenserwartung heute Geborener jedoch mindestens zehn Jahre höher liegt", erklärte Bomsdorf.

Die Daten des statistischen Bundesamtes:

Eine weitere aktuelle Analyse zeigt, dass immer mehr Kinder in Deutschland unehelich zur Welt kommen. Im vergangenen Jahr waren bei mehr als jedem dritten Kind in Deutschland die Eltern nicht verheiratet. Seit dem Jahr 2000 ist der Anteil von Kindern unehelicher Eltern damit von 15 Prozent auf zuletzt 35 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Demnach gibt es nach wie vor große Unterschiede zwischen den neuen und alten Bundesländern, allerdings mit gegensätzlichen Entwicklungen. Während in den alten Ländern der Anteil der außerehelichen Geburten inzwischen nur noch langsam steigt und bei 29,5 Prozent liegt, liegt der Anteil in den neuen Ländern mit 61 Prozent doppelt so hoch. Dort nimmt der Anteil der außerehelichen Geburten aber seit 2012 leicht ab.