Medizinische Notfälle In die Rettungsstelle oder zum Arzt?

Wenn das Herz schmerzt, der Daumen pocht oder der Magen rumort, suchen viele Menschen Rat in der Notaufnahme. Das ist oft richtig, teilweise aber auch das falsche Ziel. Denn längst nicht alle akuten Beschwerden müssen in einer Klinik behandelt werden, sondern könnten auch vom Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ärzte versorgt werden. Nur: Die Koordination beider Angebote lässt zu wünschen übrig.

"Ein Notdienst, der abgestimmt zwischen Krankenhäusern und Niedergelassenen besteht, ist wichtig und richtig, und anders wird es auch nicht gehen", sagte der Vorstandsvorsitzende der KBV, Andreas Gassen. "Wir müssen diese Dienste zusammenführen. Wir müssen uns abstimmen."

Es sei wichtig, dass ein Patient, der "zur Unzeit" eine ärztliche Versorgung benötige, eine zentrale Nummer wählen könne, die ihn entweder in die ambulante Versorgung eines niedergelassenen Arztes verweise oder in die Notfallaufnahme eines Krankenhauses. Wichtig für eine Notfallsteuerung sei, "dass es nur immer eine Anlaufstelle gibt, nicht zwei parallele Strukturen", sagte Gassen.

Wann in die Notaufnahme, wann zum ärztlichen Notdienst?

Der ärztliche Not- oder Bereitschaftsdienst ist für alle dringenden Beschwerden zuständig, mit denen man normalerweise zum Hausarzt gehen würde. Zahnärzte haben einen gesonderten Bereitschaftsdienst.



Notaufnahmen sind für lebensbedrohliche Fälle zuständig oder wenn bleibende Gesundheitsschäden zu erwarten sind, falls der Patient nicht schnell behandelt wird. Der Fall ist das etwa nach schweren Unfällen oder bei Verdacht auf einen Herzinfarkt (Engegefühl und Schmerzen in der Brust) oder Schlaganfall (Taubheitsgefühl in Armen oder Beinen, Lähmungen).