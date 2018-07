Erst Hitze, dann Regen So trotzen Sie der Mückenplage

Egal, ob beim Grillen im Garten oder beim Picknick am See - sobald die Dämmerung einsetzt, wird es schnell ungemütlich: Mücken begeben sich auf die Suche nach Blut. Dann ist guter Schutz gefragt. Alles, was Sie über die Plagegeister wissen müssen.

Wird 2018 ein Mückenjahr?

Ja, wird es. Wenn der Frühling warm ist und plötzlich kommt, wie in diesem Jahr, schlüpfen besonders viele Mücken auf einmal. Noch dazu gab es feuchtes Wetter: "Es sorgt dafür, dass sich vor allem Kriebelmücken und Gnitzen stark vermehren", sagt Doreen Walther, Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF).

In den vergangenen Wochen hat die Trockenheit die Mücken zwar in vielen Regionen wieder dezimiert. Nach starken Regenfälle kann sich das jedoch schnell ändern. Dann finden Weibchen wieder optimale Plätze, um ihre Eier abzulegen. Bei Temperaturen von um die 25 Grad ist der Nachwuchs bereits nach zwei Wochen stichbereit. Laut Walther wird es in vielen Regionen bald umfangreiche Mückenpopulationen geben.

Welche Gebiete sind aktuell besonders stark betroffen?

Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Baden-Württemberg. Aber auch in anderen Regionen können sich Mückenplagen laut Walther noch ausbreiten.

Was lockt Mücken an?

Mücken nehmen das Kohlendioxid wahr, das wir mit der verbrauchten Atemluft ausscheiden, und zwar über mehr als 30 Meter hinweg. Beim Abbau von Schweiß und Talg auf unserer Haut entstehen außerdem Stoffwechselprodukte wie Milchsäure, Ammoniak oder Harnsäure, deren Geruch Mücken anlockt.

Jemand, der stark verschwitzt ist, wird daher eher gestochen als jemand, der eben erst geduscht hat. Gleichzeitig gilt, dass sich die Zusammensetzung von Hautschweiß und Talg von Mensch zu Mensch unterscheidet: Manche sind durch ihren Hautgeruch besonders "attraktiv" für Mücken und werden häufiger zum Opfer von Stichen.

Licht hingegen zieht Stechmücken nicht an, anders als viele glauben.

Warum jucken manche Stiche mehr als andere?

Mücken geben mit ihrem Speichelsekret Proteine in die oberen Hautschichten ab, um die Gerinnung des Bluts zu hemmen und das Trinken zu erleichtern. Das Immunsystem des Körpers reagiert auf diese Fremdstoffe, was den Juckreiz auslöst. Wie stark ein Stich juckt, hängt auch davon ab, welche Mückenart zugestochen hat: "An die Stiche der häufig vorkommenden Gemeinen Hausmücke ist unser Immunsystem von Kind an gewöhnt", sagt Walther. "Bei anderen Arten kann die Immunreaktion stärker ausfallen."

Die häufigsten Stechmücken Kriebelmücke: In diesem Jahr gibt es deutlich mehr Kriebelmücken als sonst. Berüchtigt sind die Fliegen ähnelnden Insekten vor allem, weil sie bei Menschen unter die Kleidung kriechen und große, stark juckende Wunden hinterlassen, die schlecht heilen. Kriebelmücken sind an Flussläufen beheimatet. Gnitze: Die Stechmücken werden oft nur ein bis drei Millimeter lang, sie treten vor allem in der Nähe von Stränden und Mooren in großen Schwärmen auf. Obwohl sie winzig sind, können ihre Stiche stark jucken. Gemeine Stechmücke oder Hausmücke: Sie entspricht dem, was sich die meisten unter einer Stechmücke vorstellen. Unser Immunsystem gewöhnt sich schon als Kind an ihr Gift. Aus diesem Grund jucken ihre Stiche oft weniger stark als die anderer Stechmücken.

In diesem Jahr gebe es zum Beispiel deutlich mehr Kriebelmücken als sonst, deren Stiche starken Juckreiz und Schwellungen auslösen. Das erklärt, warum viele dieses Jahr ihre Mückenstiche als besonders fies empfinden. Wie stark sich jemand an einem Mückenstich stört, sei aber immer auch ein persönliches Empfinden, sagt Walther. "Die ersten Mückenstiche im Jahr nehmen wir meist als besonders unangenehm wahr - weil wir während des Winters einfach vergessen haben, wie sich das anfühlt."

Was hilft gegen den Juckreiz?

Es kann helfen, geschwollene Mückenstiche zu kühlen oder eine aufgeschittene Zwiebel aufzulegen. Wer besonders stark auf Stiche reagiert, dem helfen Salben, die Antihistaminika oder niedrig dosiertes Kortison enthalten. Beides schwächt die Immunreaktion des Körpers ab.

ZALF-Biologin Walther empfiehlt einen sogenannten Stichheiler, einen wärmeproduzierenden Stift, den man einige Sekunden auf die Einstichstelle hält. Alternativ erfüllen auch eine mit heißem Wasser gefüllte Tasse oder ein in heißem Wasser getränkter Wattebausch den Zweck. Die Hitze zerstört die Proteine, die den Juckreiz auslösen.

Spucke, die viele gegen Mückenstiche verwenden, bringt zwar keine Heilung. Sie kann jedoch für einen kurzen Moment kühlen. Das schlechteste Mittel gegen den Juckreiz ist übrigens Kratzen: Dabei gelangt schnell Dreck in die Einstichstelle, es drohen Entzündungen und offenen Wunden.

Was schützt am besten vor Stichen?

Am einfachsten aber auch unattraktivsten ist, den Aufenthalt im Freien zu meiden, wenn Mücken besonders aktiv sind - also in der Dämmerung. Auf Terrasse oder Balkon halten Räucherspiralen die Blutsauger einigermaßen wirksam fern. Um weniger Mücken anzulocken, hilft es auch, sich vor dem Aufenthalt im Freien noch einmal zu duschen. Aber Vorsicht: Manche Deos oder Duschgels mit stark duftenden Zusatzstoffen können das Gegenteil bewirken und Mücken anziehen.

Insekten-Repellents hingegen verändern den Hautgeruch so, dass er für Mücken weniger attraktiv wird. Natürliche Mittel wie Zitronenöl sind dabei eher begrenzt wirksam und müssen häufig neu aufgetragen werden. Besseren Schutz bieten handelsübliche Sprays mit dem chemischen Zusatz Icaridin. Auf Reisen in tropische Gebiete mit Denguefieber-, Malaria-, Zika- oder Gelbfieber-Risiko empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hochwirksame Mückenschutzmittel mit dem Wirkstoff DEET.

Übertragen Mücken auch in Deutschland tropische Krankheiten?

Nein, bisher nicht. Zwar gibt es in Baden-Württemberg kleine Populationen der asiatischen Tigermücke. Diese überträgt in wärmeren Regionen der Welt tropische Viren, die unter anderem das Westnil-, Chikungunya- oder Dengue-Fieber auslösen. Auch die Asiatische Buschmücke, die in anderen Ländern ebenfalls tropische Fieber verbreitet, ist bereits in mehreren Regionen Deutschlands heimisch.

"Das ist aber kein Grund zur Panik, denn es heißt nicht, dass die Mücken diese Krankheiten auch in Deutschland übertragen", sagt Walther.

Und so haben die neuen Arten in Deutschland auch noch niemanden mit einer Tropenkrankheit infiziert. Ob Mücken Krankheiten übertragen, hängt nämlich nicht nur von der jeweiligen Art ab, sondern auch von Klima und Umweltbedingungen. Es sei aber sinnvoll, die Ausbreitung neuer Arten weiterhin zu überwachen, sagt Walther. Auch heimische Mücken behalten die Experten im Blick. Diskutiert wurde zuletzt, ob diese Borreliose-Erreger übertragen können, es gilt aber eher als unwahrscheinlich.

Saugen alle Mücken Blut?

Nein. In Deutschland kommen 28 Familien von Mücken vor. Es gibt aber nur drei Familien mit flächendeckender Verbreitung, die Blut saugen:

die Stechmücken mit mehr als 50 Arten,

mit mehr als 50 Arten, die Kriebelmücken mit mehr als 50 Arten,

mit mehr als 50 Arten, und die Gnitzen mit mehr als 300 verschiedenen Arten.

Blut saugen dabei nur die Mückenweibchen, sie benötigen Nährstoffe aus dem Blut für die Produktion ihrer Eier. Mückenmännchen hingegen ernähren sich von Blütennektar.