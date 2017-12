Uno-Umweltgipfel in Kenia Jeder vierte Mensch stirbt an den Folgen von Umweltverschmutzung

Die weltweite Plastikproduktion muss deutlich reduziert werden. Das fordert der Leiter des Uno-Umweltprogramms Erik Solheim beim Auftakt des Uno-Umweltgipfels in Nairobi, Kenia. Am Allerwichtigsten sei es, "Plastik an der Quelle anzugehen", so Solheim. Es werde zu viel Kunststoff produziert, der nicht unbedingt nötig sei - etwa Strohhalme oder Verpackungen von Lebensmitteln. Jährlich landen der Uno zufolge rund acht Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren.

Solheim sieht vor allem Regierungen und den Privatsektor in der Pflicht, Plastikverschmutzung zu reduzieren. Er lobte die Regierung Kenias, die jüngst nach mehreren Anläufen und viel Widerstand Plastiktüten verboten hatte. Wer dort Plastiktüten nutzt, dem droht sogar eine Haftstrafe.

Das Land hat sich damit rund 40 anderen Ländern angeschlossen, die mit Beschränkungen oder Verboten der Tüten gegen eines der größten Umweltprobleme weltweit vorgehen wollen. Dies habe in Kenia bereits positive Effekte erzeugt, sagte Solheim.

Neben Plastikmüll besprechen die mehr als hundert Umweltminister sowie einige Staats- und Regierungschefs, Aktivisten, Wissenschaftler und Vertreter des Privatsektors bei dem Gipfel auch viele weitere Umweltprobleme.

Umweltverschmutzung ist der Uno zufolge für den Tod von jährlich etwa 12,6 Millionen Menschen verantwortlich, etwa ein Viertel aller Tode jährlich. Wie viele genau an den Folgen einer verpesteten Umwelt sterben, ist jedoch schwer zu beziffern. Laut einer weltweiten Analyse verkürzt Umweltverschmutzung jedes sechste Leben. Todesursachen sind demnach vor allem Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Lungenleiden.

"Es ist äußerst wichtig, dass die Uno-Umweltversammlung mutige Entscheidungen trifft", sagte Solheim. Zudem müssten die Beteiligten der Versammlung in Nairobi dringend ihre Mühen und Maßnahmen gegen Umweltverschmutzung koordinieren, "um tatsächlich auch eine Wirkung in der Realität zu erzielen", sagte Edgar Gutiérrez, Costa Ricas Umweltminister und Präsident des Gipfels.

Resolutionen ohne Auswirkungen?

Allerdings ist Beobachtern zufolge fraglich, wie nachhaltig die Entscheidungen des Gipfels sein werden. Noch habe die Uno-Umweltversammlung - das erste Treffen fand 2014 statt - weder das politische Gewicht noch die Mechanismen, um rechtlich bindende Resolutionen oder messbare Ziele hervorzubringen, sagte Qian Cheng, eine leitende Vertreterin von Greenpeace. Dennoch kann der Gipfel demnach den Weg für verbindliche, globale Entscheidungen ebnen.

Mindestens sieben Resolutionen werde die Versammlung bei dem dreitägigen Gipfel höchst wahrscheinlich annehmen, weitere würden noch diskutiert, sagte Cheng. Mehr als 4000 Menschen nehmen der Uno zufolge an dem dritten Umweltgipfel teil. Mit dabei sind alle 193 Mitgliedstaaten. Deutschland wird vom Staatssekretär im Umweltministerium, Jochen Flasbarth, vertreten.